Ministerul Educaţiei a prelungit cu o săptămână perioada pentru integrarea sugestiilor privind programa la Limba şi literatura română

Ministerul Educaţiei a anunţat luni seară că perioada dedicată integrării sugestiilor primite pentru programa la disciplina Limba şi literatura română a fost extinsă cu o săptămână, având în vedere dezbaterile intense.

„Luând în calcul dezbaterile intense din spaţiul public şi în urma discuţiilor avute astăzi cu coordonatorul ştiinţific al grupului de lucru constituit pentru elaborarea programei la disciplina Limba şi literatura română, ministrul Daniel David a decis, cu acordul coordonatorului acestui grup, extinderea cu o săptămână a perioadei alocate pentru integrarea şi armonizarea unor sugestii importante exprimate de la momentul lansării în transparenţă. Acest interval suplimentar va fi folosit inclusiv pentru explorarea unor flexibilizări structurale ale programei”, a anunţat Ministerul Educaţiei, luni seară, potrivit News.ro.

Conform sursei citate, cu excepţia acestei prelungiri exclusiv pentru disciplina Limba şi literatura română, calendarul procesului de adoptare a noilor programe la liceu se desfăşoară aşa cum a fost anunţat iniţial.

David: „Nu este un scandal, este o perioadă de consultare”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a vorbit, la începutul lunii decembrie, despre controversele legate de propunerile pentru programa la limba română pentru liceu, considerată anacronică în condiţiile în care include cronicari consideraţi a nu fi avut un aport deosebit la literatura naţională şi care nu ar prezenta interes pentru tinerele generaţii.

„Nu este un scandal, este o perioadă de consultare”, spune Daniel David, care consideră că aceia care se declară împotriva propunerilor nu au „poziţii diferite faţă de Minister”, pentru că nu ministerul de resort, ci specialiştii au propus acele opere.

„Cred că nu v-aţi aşteptat că am avut o părere despre cum trebuie să arate programa de limba şi literatură română. Am făcut altceva. Am creat o comisie din specialişti foarte buni, pe care îi respect foarte mult, oameni din Academia Română, din institute ale Academiei, de la universităţile mari şi oameni care lucrează în preuniversitar la colegii naţionale şi pur şi simplu ceea ce le-am spus este să se uite la diverse modele care există şi în alte ţări la care noi ne raportăm de foarte multe ori prin performanţa educaţională şi să vină cu o astfel de propunere în care să fie şi mai aerisită - ştiţi condiţiile pe care le-am pus, că au fost publice, dar nu pe conţinut, ci erau din raportare la standarde internaţionale. Sigur, asta este varianta care a fost propusă, sunt discuţii şi discuţii, de aceea avem o perioadă de consultare publică”, a afirmat Daniel David.

„Nu-i treaba ministrului”

Ministrul Educaţiei a precizat că se bucură că există reacţii, inclusiv critice, la propunerile formulate pentru programă, dând asigurări că la sfârşitul perioadei de consultări va „trage linie” şi va vedea ce decizie va lua.

„Dacă mă întrebaţi pe mine dacă e bine sau nu că avem cronicarii alături de alte opere, să nu uităm că avem şi junimiştii, avem mai multe curente abordate, acolo fiindcă m-am uitat şi eu în ultimele zile - eu vă spun, nici nu am citit cu atenţie programa pentru că avem zeci de materii, dar în ultimele zile, văzând dezbaterea, am început să mă uit şi eu peste programă nu ca un specialist, ci cu ochiul culturii generale ca să spun aşa - şi vom lua o decizie astfel încât să fie o decizie bună pentru copii şi pentru şcoală. Este o discuţie absolut naturală, am şi văzut întrebările când merg în diverse contexte. Problema se pune aşa: ce faceţi cu scandalul din? Nu este un scandal, este o perioadă de consultare, aşa trebuie să fie, aşa ar fi trebuit să fie de ani de zile, doar că oamenii de multe ori nu aveau reflexul de a reacţiona în această formă fiindcă nu aveau de multe ori încredere că ministerul va lua în calcul diversele poziţii diferite. Încă o dată, nu sunt poziţii diferite faţă de minister, sunt poziţii între specialişti, nu ministerul, nu eu sau cineva care nu-i specialist în limba şi literatură a propus programa respectivă, deci mi se pare un lucru absolut natural”, a subliniat Daniel David.

El a subliniat că nu ministrul propune conţinuturile programelor şcolare.

„Să nu vă imaginaţi că un ministru responsabil, nici înaintea mea şi cred că nici după mine nu va intra în conţinuturi de specialitate... Nu-i treaba lui. Nu se pricepe. De aceea ţi-ai făcut comisie de specialişti, să lucreze şi să-şi asume. De aceea la fiecare programă au fost prezentaţi oamenii care au lucrat la programa respectivă. Să nu creadă cineva că o echipă de birocraţi sau ministrul a intrat cu pixul şi a început să pună acolo autor şi titlu”, a adăugat David.

