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Începe noul an școlar 2026-2027. Mesajul min. Educației pentru elevi: „Învățați pentru a vă dezvolta personal, nu doar pentru note”

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elevi scoala copii
Foto care are caracter ilustrativ / Getty Images
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Cum este structurat anul școlar 2026-2027

Astăzi, 7 septembrie, elevii se întorc la cursuri, iar clopoțelul va suna pentru prima dată la începutul anului școlar 2026-2027. Prezent la interviurile Digi24.ro, ministrul Educației, Mihai Dimian, a avut un mesaj pentru școlari: „Învățați pentru a vă dezvolta personal, nu doar pentru note, nu doar pentru examene, și apreciați educația”.

Cursurile anului școlar 2026-2027 încep astăzi și se vor încheia vineri, 18 iunie 2027, pentru majoritatea elevilor. Potrivit structurii aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.194/2026, calendarul cuprinde 36 de săptămâni de studiu, împărțite în cinci module, între care sunt programate și perioadele de vacanță.

Mihai Dimian le-a urat elevilor să se bucure de educație și să-i respecte pe profesori. 

„În primul rând, bucurați-vă de această educație, de sistemul de învățământ din România. Respectați-i pe profesori. Știu că veniți cu speranțe în acest nou an școlar, indiferent de vârstă, că așteptați să vă revedeți. Sigur, cei care ați fost anul trecut în școală așteptați să vă revedeți colegii, iar aceste prietenii, cu siguranță, vă vor ajuta pe parcursul vieții.

Învățați pentru a vă dezvolta personal, nu doar pentru note, nu doar pentru examene, și apreciați educația. Educația este ceea ce veți purta cu voi întreaga viață. Bunurile materiale se pot pierde pe parcursul vieții, se pot deteriora, dar educația este ceea ce rămâne cu voi. Deci, mult succes în noul an și vă așteptăm cu drag la școală”, a declarat ministrul Educației la Interviurile Digi24.ro.

Cum este structurat anul școlar 2026-2027

Pentru majoritatea elevilor, anul școlar 2026-2027 are 36 de săptămâni, organizate în cinci module de învățare astfel: 

Modulul 1: De luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026; 

Modulul 2: De luni, 2 noiembrie 2026, până marți, 22 decembrie 2026; 

Modulul 3: De luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 12 februarie, 19 februarie sau 26 februarie 2027, în funcție de săptămâna în care este stabilită vacanța mobilă la nivelul fiecărui județ;

Modulul 4: Începe la 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027, în funcție de perioada aleasă pentru vacanța mobilă, și se încheie vineri, 23 aprilie 2027; 

Modulul 5: De miercuri, 5 mai 2027, până vineri, 18 iunie 2027.

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Editor : A.M.G.

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