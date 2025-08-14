Live TV

Ministerul Educației propune noi reguli pentru bursele școlare ale elevilor. Ce prevede proiectul

Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea noii metodologii de acordare a burselor școlare. Documentul propune cuantumul, condițiile și procedurile de acordare, care ar urma să se aplice din 1 septembrie 2025.

Potrivit metodologiei, „elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu, beneficiază, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, de următoarele tipuri de burse: bursă de merit, bursă socială și bursă tehnologică”.

Pentru anul școlar 2025–2026, cuantumul burselor va fi:

  • 450 lei/lună pentru bursa de merit;
  • 300 lei/lună pentru bursa socială;
  • 300 lei/lună pentru bursa tehnologică.

Bursa de merit se acordă pentru maximum 15% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu, „care au medii generale pe anul școlar anterior mai mari sau egale cu 9,00”, precizează actul. Pentru clasa a V-a se ia în calcul media primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent, iar pentru clasa a IX-a media de admitere, care trebuie să fie tot de minimum 9,00.

Bursa socială este acordată pe bază de cerere elevilor din medii defavorizate, celor cu dizabilități, „elevilor cu afecțiuni oncologice și/sau cronice școlarizați, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul ‘Școlii din spital’ sau la domiciliu”, precum și celor proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune. De asemenea, sunt eligibili elevii orfani sau cei aflați sub o măsură de protecție specială, indiferent de venit.

„Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socio-economic, din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, în vederea susținerii participării la activitățile didactice, precum și pentru prevenirea abandonului școlar”, se arată în metodologie.

Bursa tehnologică este destinată elevilor din învățământul profesional, inclusiv dual, iar bursa pentru mamele minore are rolul de a sprijini continuarea studiilor pentru elevele reintegrate în școală după naștere.

Actul prevede și cumularea anumitor burse: bursa tehnologică poate fi acordată împreună cu bursa de merit și bursa socială, iar bursa pentru mamele minore poate fi cumulată cu toate tipurile de burse.

Acordarea burselor va fi gestionată de Comisia de management al burselor din fiecare unitate de învățământ, care va analiza documentele depuse și va stabili listele beneficiarilor. Plata burselor se va face „la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă”, sau în ziua lucrătoare anterioară dacă 20 cade într-o zi nelucrătoare.

Metodologia prevede și cazurile în care bursele pot fi suspendate, cum ar fi acumularea a 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună. Sunt interzise orice forme de discriminare în procesul de acordare.

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise până în data de 21 august, inclusiv, pe adresa de e-mail diana.chirtu@edu.gov.ro.

