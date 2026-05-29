Video Fără bani în plus pentru orele de dirigenție. Ce spun dascălii despre sporul de 10% pe care l-ar putea pierde

Sporul de dirigenție, de 10% din salariu, a fost eliminat în proiectul Legii salarizării.

Profesorii care sunt și diriginți ar putea pierde sporul de 10% din salariu. Beneficiul nu mai apare în noul proiect al legii salarizării. Măsura îi nemulțumește pe dascăli, care susțin că responsabilitatea este prea mare pentru a fi făcută fără o plată pe măsură. De cealaltă parte a catedrei, elevii spun că nu își imaginează clasa fără dirigintele care, în multe dintre situații, e ca un părinte. 

Sporul de dirigenție, de 10% din salariu, a fost eliminat în proiectul Legii salarizării, prilej de nemulțumire pentru profesori, care spun că ar putea renunța la coordonarea claselor pe viitor. Și învățătorii intră în aceeași categorie.

„În momentul în care ești învățător, ești și diriginte. A fi diriginte înseamnă a fi responsabil de o clasă. De la fapul că vine copilul și-l doare burtica și trebuie să o suni pe mămica să vină să-l ia, că și-a uitat ceva acasă, că l-a supărat colegul. La orice oră, că e sâmbătă sau duminică, Sărbători, la orice oră, noi suntem diriginți”, spune Elena Ailincăi, învățătoare în Galați.

„Nimeni nu contabilitează orele pe care le petrece un diriginte, nu doar realizând activitățile aferente acestui titlu, ci și în proiectarea lor. Înseamnă foarte multe activități realizate, în sensul consilierii elevilor și în sprijinul dezvoltării emoționale”, completează Violeta Lungeanu, profesoară.

„Va fi destul de greu să motivezi cadrele didactice să mai preia dirigenție, pentru că ea vine cu foarte mari responsabilități”, este de părere și Daniela Malaxa, directorul Școalii Gimnaziale nr. 5 din Galați.

Cât despre elevi, aceștia spun că nu-și imaginează un colectiv fără diriginte.

„Schimbarea de la gimnaziu la liceu e complicată și dumneaei ne-a fost mereu alături și ne-a îndrumat”, spune o elevă.

„O simt ca pe o a doua mamă. Mereu a fost alături de noi la școală, mereu ne-a ascultat”, spune un alt elev despre diriginta lui.

Proiectul publicat de Ministerul Muncii prevede o creștere a salariului brut, dar lista sporurilor e redusă: între 5% și 15% pentru cadrele didactice care predau simultan la mai multe clase, spor de 5-15% pentru profesorii care coordonează practica pedagogică sau spor pentru lucrul în zone izolate sau în învățământul special.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

