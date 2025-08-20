Live TV

Video „Nu faceți ce vreți din noi”. Studenții amenință cu boicotul anului universitar. Ce le transmite, în replică, ministrul Educației

Data publicării:
protest studenti timisoara
Tinerii amenință că vor boicota începutul anului universitar și că vor continua protestele. Sursa foto: Ziua de Vest

Mediul universitar stă pe un butoi de pulbere, după cea mai recentă modificare adusă fondului de burse pentru studenți. Tinerii amenință că vor boicota începutul anului universitar și că vor continua protestele, ca urmare a tăierii burselor și a schimbărilor legate de decontarea transportului. În replică, ministrul Educației le-a amintit tinerilor că România trece prin momente de austeritate, iar oportunitatea unui loc de muncă în paralel cu studiile poate fi luată în calcul, dacă bursele sunt prea mici.

Nemulțumirile studenților din toată țara au ajuns la urechile ministrului Educației. La Universitatea de Vest din Timișoara, peste 500 de tineri au cerut explicații pentru tăierile care le-au afectat bursele și transportul.

Daniel David, ministrul Educației: Educația și cercetarea au nevoie de mai mult suport financiar, dar poți să vorbești de suport financiar atunci când ai ieșit din situația de criză. Soluția este, când ieșim din criza fiscal bugetară, să ne reîntoarcem la fondul de bursă pe care l-am avut, astfel încât să putem susține învățământul superior. Sunt foarte mult studenți în această lume și eu cred că și în România care, făcând studiile universitare, au și diverse joburi part-time.

Studenții spun că nu vor să mai fie lăsați deoparte și cer măsuri urgente.

Student: N-am ajuns la o concluzie clară în ceea ce privește cum o să ne desfășurăm următorul an universitar. Va scădea nivelul învățământului superior și frecvența cu care tinerii merg la aceste forme de învățământ.

Studentă: Lucrurile nu pot să rămână așa! Vă dați seama că și pentru noi este frustrant, este supărător, este dezamăgitor faptul că statul în sine nu ne susține.

Sergiu Covaci, președinte ANOSR: Nu putem începe anul universitar într-un stat în care primele tăieri au fost făcute în Educație. O să boicotăm începerea anului universitar, să nu ne prezentăm, să ocupăm universitățile și toate variantele astea le-am luat în calcul și le vom pune în practică, dacă măsurile astea nu se ridică.

„Nu plecăm, nu cedăm, viitorul îl salvăm! / La dialog ați pus barieră, ne vezi după frontieră!”

Studenții au protestat și în Vama Nădlac. Tinerii spun că singura lor opțiune este acum să plece să studieze în străinătate.

Studentă: Universitățile pun foarte mult accentul pe prezentă și atunci studenții ori preferă să-și continue studiile și să fie implicați în activitățile academice, ori să se angajeze full-time. Part-time nu se pune problema și s-a dovedit că nu este eficient pentru studenți.

Student: După ignoranța și indiferența cu care am fost tratați, statul își dorește, de fapt, ca noi să nu mai fim o cheltuială, își dorește să nu mai fim în țara, suntem o povară.

„Ne vrem bursele înapoi, nu faceți ce vreți din noi!”, i-au mai transmis tinerii ministrului.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop, Cristian Kovacs

Citește și: ANOSR: Sistemul de burse a fost constant subfinanţat, iar acum va scădea la jumătate. 44.000 de studenți, afectați

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

