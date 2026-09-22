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Olanda, prima opţiune de studiu pentru tinerii români. Creşte interesul pentru Italia și Irlanda. „Observăm o schimbare de mentalitate”

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Studenți
Foto: Profimedia
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Olanda rămâne prima opţiune de studiu pentru tinerii români, iar Italia, Irlanda şi Franţa înregistrează creşteri de peste 100% în opţiunile acestora.

Computer Science ocupă prima poziţie în opţiunile tinerilor, iar clasamentul continuă în ordine cu Electrical Engineering, Global Law/Law şi Aerospace Engineering.

International Business, unul dintre domeniile tradiţional foarte căutate în anii trecuţi (locul 1 în 2025), este devansat în acest an de aceste specializări şi ajunge pe poziţia a cincea. În top se mai regăsesc arhitectura, turism/ospitalitate şi Data Science, precizează sursa citată într-un comunicat de presă.

Potrivit datelor, alegerea universităţii este tot mai mult corelată cu profilul, aptitudinile şi obiectivele profesionale ale tânărului.

Taberele educaţionale urmează aceeaşi tendinţă: înscrierile au crescut cu 17%, iar programele academice le permit adolescenţilor să testeze domenii de interes înainte de alegerea facultăţii.

Datele din 2026 indică o schimbare importantă în modul în care tinerii români se raportează la studiile universitare în străinătate. Dacă în anii anteriori anumite ţări sau domenii de studiu concentrau o mare parte dintre opţiuni, în prezent alegerile se diversifică. Dincolo de reputaţia unei destinaţii sau de popularitatea unui domeniu, elevii analizează o paletă mai largă de oportunităţi, luând în calcul oferta academică, programele în limba engleză, costurile studiilor şi ale vieţii, avantajele profesionale şi experienţa internaţională.

„Observăm o schimbare de mentalitate care este din ce în ce mai pregnantă de la an la an. Tinerii încep să treacă de la „ţara preferată” la „ţara potrivită”. Nu mai pornesc neapărat de la ideea că trebuie să studieze într-o anumită destinaţie pentru că aceasta este populară în generaţia lor, ci caută universitatea şi programul care răspund profilului lor academic, intereselor şi planurilor profesionale. Este un semn al unei abordări mai mature a unei decizii care le poate influenţa următorii ani de studiu şi, ulterior, cariera”, a declarat Alexandra Bădescu, Deputy General Manager IntegralEdu.

În topul opţiunilor iniţiale se află Olanda, Marea Britanie, Italia, Germania şi Spania, în timp ce clasamentul înregistrărilor finale concrete este condus de Olanda, urmată de Italia, Spania, Marea Britanie şi Franţa.

Editor : Sebastian Eduard

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