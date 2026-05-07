O diplomă nu mai este, de una singură, un bilet sigur către un loc de muncă. Pentru că piața muncii cere experiență când vine vorba de angajări, studenții încearcă să învețe meserie încă din băncile facultății. Pentru a le veni în sprijin, universitățile s-au adaptat și încearcă să-i pregătească cât mai bine pe tineri pentru primul job. La Timișoara, de exemplu, au fost amenajate, în campus, spații de lucru moderne, unde studenții pot interacționa direct cu profesioniști din diferite domenii.

Viorel este student în anul III la Relații Internaționale și Studii Europene și se pregătește, de luni bune, să intre pe piața muncii imediat după absolvire.

„Am bifat mai multe skill-uri: organizare de evenimente, partea aceea de marketing, pentru că nu am știut și am învățat să o facem, people management, gândire critică”, spune Viorel Lambru, student la Universitatea de Vest Timișoara.

Ca să le fie mai ușoară acomodarea pe piața muncii, unele universități le-au amenajat spații de lucru moderne, în care studenții pot lucra cu profesioniști din diferite domenii.

„De exemplu, pentru o carieră în domeniul mass-media, un studio pentru cei care vor să exerseze un podcast, prezentare de știri, moderare de emisiuni sau creare de conținut pentru platformele sociale”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

„Astfel de spații duc la inspirație, duc la munca în echipă, unde se pot naște, într-un brainstorming, idei de succes”, e de părere Claudiu Boțoc, decanul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, din cadrul Universității de Vest Timișoara

„Acesta este scopul nostru: să creăm experiențe și să vedem cum putem sprijini studenții să aibă o experiență reală în domeniul profesional, înainte de finalizarea licenței sau a masterului”, spune Andrea Tognetti, vicepreședinte executiv în cadrul unei bănci.

„Chiar dacă am învățat foarte multă teorie, practica învățată din participarea la diferite activități m-a ajutat mult mai mult pentru piața muncii”, spune o studentă.

Cele mai recente date Eurostat arată că 88 la sută dintre absolvenții români de facultate își găsesc imediat un job. Cei mai căutați sunt tinerii cu diplome în automatică, electronică și telecomunicații.

