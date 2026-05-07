Live TV

Video Practică încă din băncile facultății. Cum încearcă marile universități din țară să-și pregătească studenții pentru piața muncii

Data publicării:
studenti la curs
88% dintre absolvenții români își găsesc un job imediat după terminarea facultății, arată datele Eurostat. Credit foto: Guliver/Getty Images

O diplomă nu mai este, de una singură, un bilet sigur către un loc de muncă. Pentru că piața muncii cere experiență când vine vorba de angajări, studenții încearcă să învețe meserie încă din băncile facultății. Pentru a le veni în sprijin, universitățile s-au adaptat și încearcă să-i pregătească cât mai bine pe tineri pentru primul job. La Timișoara, de exemplu, au fost amenajate, în campus, spații de lucru moderne, unde studenții pot interacționa direct cu profesioniști din diferite domenii. 

Viorel este student în anul III la Relații Internaționale și Studii Europene și se pregătește, de luni bune, să intre pe piața muncii imediat după absolvire.

„Am bifat mai multe skill-uri: organizare de evenimente, partea aceea de marketing, pentru că nu am știut și am învățat să o facem, people management, gândire critică”, spune Viorel Lambru, student la Universitatea de Vest Timișoara.

Ca să le fie mai ușoară acomodarea pe piața muncii, unele universități le-au amenajat spații de lucru moderne, în care studenții pot lucra cu profesioniști din diferite domenii.

„De exemplu, pentru o carieră în domeniul mass-media, un studio pentru cei care vor să exerseze un podcast, prezentare de știri, moderare de emisiuni sau creare de conținut pentru platformele sociale”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

„Astfel de spații duc la inspirație, duc la munca în echipă, unde se pot naște, într-un brainstorming, idei de succes”, e de părere Claudiu Boțoc, decanul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, din cadrul Universității de Vest Timișoara

„Acesta este scopul nostru: să creăm experiențe și să vedem cum putem sprijini studenții să aibă o experiență reală în domeniul profesional, înainte de finalizarea licenței sau a masterului”, spune Andrea Tognetti, vicepreședinte executiv în cadrul unei bănci.

„Chiar dacă am învățat foarte multă teorie, practica învățată din participarea la diferite activități m-a ajutat mult mai mult pentru piața muncii”, spune o studentă.

Cele mai recente date Eurostat arată că 88 la sută dintre absolvenții români de facultate își găsesc imediat un job. Cei mai căutați sunt tinerii cu diplome în automatică, electronică și telecomunicații.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
Nicușor Dan.
3
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
4
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
5
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
razboinic tm 2
Descoperire arheologică pe șantierul Centurii Timișoara Vest: Războinic îngropat alături de calul său și de artefacte prețioase
Calculatoare pentru elevi 2026. Foto Getty Images
Elevii și studenții pot primi bani pentru calculatoare în 2026: Venitul eligibil a fost majorat. Până când se depun cererile
profimedia-0751698092
Putin vrea jumătate de milion de studenți străini în universitățile din Rusia. Motivele din spatele ordinului dictatorului
liceu w shakespeare timisoara
DSP a anulat autorizaţia de funcţionare a unui liceu de elită din Timişoara, unde elevii învaţă în igrasie, umezeală şi mucegai
scoala mucegai tm
Educație printre mucegai și igrasie. Cum arată liceul de elită în care dascălii predau cu măști, iar elevii ajung periodic la medic
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
„Ostaticul propriei sale dictaturi”: Cum se va sfârși domnia lui...
PTYxMWU5MTg4ZmQxYzBiNzkxZDc3OTdiNGJhM2Y4OGY1.thumb
„Rămân în pat și-mi spun «Ce-o fi, o fi»”. New York Times a vorbit cu...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_14_INQUAM_Photos_George_Calin
Grindeanu spune că partidul ar putea intra într-o coaliţie de...
Donald Trump Friedrich Merz
De ce Donald Trump reduce efectivele militare americane din Europa și...
Ultimele știri
Argentina încearcă să descopere sursa focarului de hantavirus de pe nava de croazieră Hondius
Președintele polonez vrea să găzduiască trupele americane retrase de Trump din Germania. Premierul Tusk: „Nu furăm trupe de la aliați”
Livezi distruse de frigul de la începutul lunii. Înghețul a afectat și plantațiile de stejar și frasin înființate cu fonduri europene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un mesaj important de la Univers pe 6 mai 2026. Momentul în care spun “nu” și își schimbă...
Cancan
Gemenele de la Indiggo, încătușate după ce au provocat panică la Miami Beach, Au RĂNIT inclusiv polițiștii...
Fanatik.ro
Steaua – Barcelona 1986. Cum s-a câștigat, de fapt, finala pas cu pas
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
„Fără număr” pentru viitorul premier. Hidroelectrica scoate ”din joben” un miliard de lei și îl face cadou...
Adevărul
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost împușcat de polițiști. „Nu este...
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Dan Negru, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără milă: DOUĂ milioane de oameni l-au înjurat, imediat după discursul neașteptat ținut de Shakira
Pro FM
Cleopatra Stratan, mai senzuală ca niciodată în vacanța din Spania. Fetița care cânta "Ghiță" s-a transformat...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
Fostul preot Cristian Pomohaci, acuzat că oficiază slujbe ilegale într-un fost local, după prescrierea...
Newsweek
Pensie umilitoare pentru sute de mii de pensionari: după 30 de ani, abia depășesc pragul minim. Cum e posibil?
Digi FM
Mereu șic și în formă! Joan Collins din "Dinastia", fabuloasă și fără operații la 92 de ani, la brațul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Femeie atacată de un lup într-un mall din Germania. Animalul sălbatic a dat buzna în centrul comercial în...
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur pentru apariția la Met Gala alături de noua parteneră, Sutton Foster: „Mi-am...
UTV
Jessica Alba a atras toate privirile în costum de baie la 45 de ani. Actrița a petrecut pe iaht alături de...