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Viceprimarul Timișoarei Paula-Ana Romocean (USR) pierde procesul cu ANI, care a găsit-o incompatibilă

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paula ana romocean
Foto: Facebook
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Viceprimarul Timişoarei Paula–Ana Romocean (USR), care a fost declarată în incompatibilitate de către ANI, a pierdut procesul la Curtea de Apel Timişoara, care i-a respins acţiunea ca fiind neîntemeiată. Decizia Curţii de Apel Timişoara nu este definitivă.

„Respinge acţiunea formulată de reclamanta Romocean Ana Paula în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Integritate, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Curtea de Apel Timişoara – Secţia contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată azi 06.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Sesizează Curtea Constituţională în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate“, arată judecătorii Curţii de Apel Timişoara.

Paula Romocean poate continua demersul în justiţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Potrivit Agenţiei Naţionale de Integritate, în perioada 2021-2023, Paula Romocean a fost membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal, în timp ce avea şi funcţie de conducere în partid.

Conform propriei declaraţii de avere, Paula Romocean ar fi încasat o sumă modică drept indemnizaţie de membru în CA al Spitalul Municipal Timişoara, aflat în subordinea Primăriei.

„S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 iunie 2021 – 22 mai 2023, întrucât simultan cu exercitarea funcţiei de membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara a exercitat funcţii în organele de conducere ale Partidului Uniunea Salvaţi România, respectiv funcţia de membru în cadrul Biroului Local Timişoara”, se arată în raportul Agenţiei Naţionale de Integritate.

Editor : B.E.

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