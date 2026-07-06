CAB a decis rejudecarea unui proces pe care Diana Buzoianu îl câștigase împotriva RA-APPS: Nu e normal să fie criticată justiția

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu (USR), anunţă, luni seară, că magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au decis rejudecarea unui proces pe care-l câştigase în primă instanţă împotriva RA-APPS, care era obligată să publice listele cu imobilele de protocol şi contractele de chirii. Buzioanu susţine că decizia a fost luată, deşi nu se încadrează în niciuna dintre prevederile legale pentru trimiterea spre rejudecare. „Nu e normal să fie criticat sistemul de justiţie. E perfect normal să treacă nişte ani de zile ca să se decidă dacă trebuie sau nu să fie publicate liste de imobile cumpărate din bani publici”, a transmis Buzoianu.

„Mi-a venit azi, fix acum câteva minute, decizia de la Curtea de Apel Bucureşti în procesul meu contra RAAPPS. Ştiţi voi, procesul pe care l-am câştigat în primă instanţă acum ceva timp, RAAPPS fiind obligat să publice listele cu imobilele de protocol şi contractele de chirii.

După multă consideraţie…. Curtea de Apel Bucureşti a decis că mai trebuie judecat o dată procesul în care câştigasem, pe fond, la Tribunalul Bucureşti”, a scris, luni seară, pe Facebook, Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, „RAAPPS a câştigat lejer încă 2 ani de zile de nepublicare a niciunei liste de imobile”.

„Abia aştept să văd, peste nişte luni bune, desigur, motivaţia judecătorilor.

Nu de alta, dar trimiterea la rejudecare se poate face, conform legii în vigoare:

a) în cazul în care instanţa a cărei hotărâre este atacată cu recurs a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului - nu a fost cazul de aşa ceva, Tribunalul Bucureşti analizând şi pronunţându-se pe fond sau

b) judecata s-a făcut în lipsa părţii care a fost nelegal citată, atât la administrarea probelor, cât şi la dezbaterea fondului - nu a fost cazul în acest proces”, mai scris ministrul interimar al Mediului.

Ironic, Buzoianu adaugă: „nu e normal să fie criticat sistemul de justiţie”: „E perfect normal să treacă nişte ani de zile ca să se decidă dacă trebuie sau nu să fie publicate liste de imobile cumpărate din bani publici. Cine ştie ce drepturi are RAAPPS să secretizeze tot, că doar au cumpărat imobilele alea cu bănuţii de la mama şi tata, nu din bani publici”.

Editor : B.E.