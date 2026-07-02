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Rata șomajului a urcat la 6,4% în luna mai. Aproape trei din zece tineri din România sunt fără loc de muncă

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Oameni pe stradă.
Rata șomajului în rândul femeilor a depășit-o pe cea a bărbaților.
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Din articol
Rata șomajului în rândul femeilor a depășit-o pe cea a bărbaților

Rata șomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6,4% în luna mai 2026, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de luna aprilie, însă șomajul în rândul tinerilor continuă să se mențină la un nivel ridicat, de 28,8%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Datele oficiale arată că numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani a fost estimat la 522.100 de persoane în luna mai, în creștere atât față de aprilie 2026, când erau înregistrați 512.100 de șomeri, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când numărul acestora era de 506.900.

INS atrage atenția asupra nivelului ridicat al șomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, care a ajuns la 28,8% în perioada ianuarie-martie 2026. Practic, aproape trei din zece tineri activi pe piața muncii nu au un loc de muncă, în condițiile în care rata șomajului în această categorie de vârstă se menține la unul dintre cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană.

Rata șomajului în rândul femeilor a depășit-o pe cea a bărbaților

Potrivit datelor INS, rata șomajului în rândul femeilor a fost de 6,5% în luna mai, cu 0,2 puncte procentuale peste cea înregistrată în cazul bărbaților, de 6,3%. Pentru persoanele adulte, cu vârste între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 4,9%, nivel similar celui din luna precedentă. În această categorie, rata șomajului a fost de 4,9% în cazul bărbaților și de 5% în cazul femeilor.

Datele INS mai arată că persoanele cu vârste între 25 și 74 de ani reprezintă 72,4% din numărul total al șomerilor estimați pentru luna mai 2026.

Creșterea ușoară a ratei șomajului în luna mai vine într-un context în care piața muncii continuă să fie afectată de încetinirea economiei și de dificultățile de integrare a tinerilor pe piața muncii.

Editor : A.D.

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