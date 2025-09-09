Raport OECD: 16% dintre copii și peste 32% dintre adolescenții din România nu merg la școală

România are una dintre cele mai mari rate de excluziune școlară din spațiul OECD, relatează News.ro. Potrivit raportului „Education at a Glance 2025”, 16% dintre copiii între 6 și 14 ani nu sunt înscriși la școală, iar situația este și mai gravă în rândul adolescenților: peste 32% dintre tinerii între 15 și 19 ani nu urmează nicio formă de învățământ, dublu față de media statelor membre.

„În medie, în ţările OECD, doar 2% dintre copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani nu sunt înscrişi în sistemul de învăţământ, comparativ cu 16% în România. Această pondere este mai mare în rândul grupurilor de vârstă mai mari: în România, 32% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani nu sunt înscrişi în sistemul de învăţământ, comparativ cu 16% în medie în ţările OECD”, se arată în raportul OECD.

În document se precizează că ţara noastră are un sistem profesional puternic.

„România are un sistem profesional puternic, 30% dintre tinerii din această grupă de vârstă fiind înscrişi în programe profesionale de învăţământ secundar superior (media OCDE: 23%). Aceste programe le oferă elevilor competenţele necesare pentru a intra pe piaţa muncii sau pentru a continua studiile superioare: în România, 75% dintre elevii din învăţământul secundar superior profesional sunt înscrişi în programe care oferă acces la învăţământul superior, cu doar 2 puncte procentuale sub media OCDE”, a mai transmis sursa citată.

