Live TV

Video Călin, șeful de promoție cu notițe devenite legendă. Povestea tânărului de 10 pe linie, la Medicină. „N-a fost o presiune”

Data publicării:
Calin Vamesu UMF Iasi
Călin Vameșu este șef de promoție la UMF Iași, după un parcurs perfect, cu 10 pe linie. Sursa foto: Facebook / Călin George Vameșu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Săptămână cu emoții la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. Peste 1.700 de absolvenți de medicină și-au luat rămas bun de la profesori, după șase ani. Studiul nu s-a încheiat, însă, pentru că în toamnă vor da rezidențiatul. Printre ei se numără și Călin, un student de nota 10 pe linie, ale cărui notițe au devenit, în timp, sursă de inspirație pentru mii de elevi. „N-a fost o presiune”, spune mama tânărului.

Călin este șef de promoție la UMF Iași. Tot parcursul lui educațional, încă din copilărie, a însemnat numai note de 10. Spune că și-a dezvoltat propria tehnică de învățare, care a devenit sursă de inspirație și pentru alți studenți.

„Există niște notițe pe care mi le-am făcut eu, la un moment dat, la diverse materii și acum au ajuns să circule în toată facultatea și toată lumea mă cunoaște după aceste notițe”, povestește Călin Vameșu, șef de promoție la UMF Iași.

„Știu că se pune foarte mare presiune pe media 10. N-a fost o presiune, a fost un standard pe care el și l-a propus”, spune Cristina Vameșu, mama lui Călin.

Convins de faptul că România are nevoie de medici buni, tânărul vrea să dea rezidențiatul la Iași, deși când a început facultatea avea altă părere.

„Când am intrat în spitale și le-am văzut pe toate, mi-am dat seama că, de fapt, sunt foarte dotate, avem echipamente ca în străinătate și mi se pare că aici medicii sunt foarte bine pregătiți”, mai spune Călin.

„Vor avea de-a face cu pacienți și, oricâtă tehnologie ar folosi, empatia și dragostea față de pacient contează enorm!”, e de părere Anton Knieling, decanul Facultății de Medicină din cadrul UMF Iași.

Printre absolvenți au fost și peste 400 de studenți străini. Hassan e din Maroc și a vrut să învețe medicina în limba română, deși ar fi putut opta pentru predarea în franceză sau engleză.

„M-am gândit la pacienți, când o să fac stagii. Sunt pacienți care nu vorbesc franceză sau engleză”, spune Hassan Oulad Ahmed, absolvent UMF Iași.

Pentru absolvenți urmează examenul de rezidențiat, care va avea loc în noiembrie.

„E stresant! Urmează o vară de stat acasă și învățat”, mărturisește o tânără.

„Este un examen care măsoară, cumva, cât de mult poți să te concentrezi și să muncești, nu-i neapărat de inteligență”, e de părere o altă tânără absolventă.

Anul acesta, cea mai mare concurență la admitere la UMF Iași este la Medicină Dentară, unde sunt 4 candidați pe un loc.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zohran Mamdani
1
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
Actrița Kaylee Hottle
2
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
Președintele Donald Trump.
3
Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o...
nava GPL marea neagra
4
Băsescu cere măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de GPL...
cersetorieee
5
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a descoperit...
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000 de cuvinte: ”Cuplul anului”
Digi Sport
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000 de cuvinte: ”Cuplul anului”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ce servicii medicale gratuite sunt incluse în spitalizarea de o zi. Foto Getty Images
Criza posturilor din Sănătate. Bolojan: Sunt spitale în care salariile sunt 90% din buget. Am cerut o analiză până săptămâna viitoare
alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete propune exceptarea spitalelor de la blocarea angajărilor: „Nu avem suficienți medici și asistente”
Claudia Ciobanu, absolventă a specializării Asistență Medicală Generală și șefă de serie la UMF Iași
„Asta nu e medicină!” Discurs manifest al unei absolvente a UMF Iași: Nu suntem pregătiți pentru câmpul muncii. E un semnal de alarmă
examen scolar
Bătălia pentru catedră: peste 37.000 de profesori au susținut examenul de titularizare. „Dau a cincea oară, pentru că nu sunt posturi”
Cseke Attila face declaratii
Declarația lui Cseke Attila, după întrevederea cu sindicaliştii din Sănătate „Se caută soluții ca veniturile personalului să nu scadă”
Recomandările redacţiei
nava MN
Încă o navă aflată în Zona Economică Exclusivă a României a transmis...
elicopter Puma Socat lansează rachete
Drone rusești, detectate în apropiere de granița României. Forțele...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Președintele trebuie să forțeze formarea guvernului”. Augustin...
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Palatul Cotroceni, pentru Digi24: Nu a existat niciun fel de...
Ultimele știri
Scumpirile taie pofta de ieșit în oraș. Vânzările în restaurante au scăzut chiar și cu 50%: „Clienții împart o porție la două farfurii”
Ce faci dacă ai pierdut carnetul de muncă. Cum dovedești perioadele lucrate înainte de 2001 pentru calculul pensiei
Războiul aerian al lui Trump în Iran își atinge limitele. Oficial american: „Ne aflăm, practic, într-un impas”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A câștigat 31 de milioane de lire, dar a rămas fără nimic. Drama campioanei de Grand Slam: „Am avut încredere...
Cancan
Ea este Daniela Florea, românca de 36 de ani găsită moartă în propriul apartament. IREAL cine e principalul...
Fanatik.ro
Octavian Popescu, urmărit de una dintre cele mai frumoase femei din online. Focoasa brunetă a furat toate...
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Dinamovistul Mihai Bendeac savurează din plin înfrângerea FCSB-ului cu Auda! Cum l-a ironizat pe Gigi Becali
Adevărul
Războiul aerian al SUA împotriva Iranului își atinge limitele. Buncărul nuclear iranian „impenetrabil”, în...
Playtech
Pot părinții să treacă casa pe numele unui singur copil fără să-i anunțe pe ceilalți? Ce spune legea și când...
Digi FM
„Asta nu este medicină". Discursul unei absolvente de la UMF Iași a devenit viral: ce a reproșat conducerii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a acuzat pe tatăl copilului ei că a înșelat-o ”cu femei și cu bărbați”, dar nu avea nicio idee ce a...
Pro FM
Primele imagini cu Billie Eilish de pe platourile filmului „The Bell Jar”. Inedita transformare a vedetei pop...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Va apărea un nou film Deadpool!” Anunțul făcut de Ryan Reynolds și decizia neașteptată privind rolul său
Adevarul
Rușii sunt furioși pe noul comandant-șef al armatei Ucrainei: „Ne urăște”
Newsweek
Ai muncit ani de zile, dar lipsesc perioade din dosarul de pensie? Ce faci dacă nu apar la Casa de Pensii
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Matt Damon dezvăluie cine i-a fost dublură în „The Odyssey”: „Avea cele mai impresionante brațe, i-am...
UTV
Apartamentul lui Jorge din Mamaia Nord a fost devastat de turiști. Artistul estimează pagube de mii de euro...