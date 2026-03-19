Live TV

Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la limba română. Ce trebuie să știe elevii înainte de examen

Data publicării:
Simulare BAC 2026, subiecte română.
Din articol
Simulare Evaluarea Națională 2026: Modele de subiecte la limba română, profil uman Modele de subiecte la limba și literatura română: Profil Real Calendar simulare BAC 2026

Simularea Bacalaureatului 2026 începe luni, 23 martie, cu proba la limba și literatura română, marcând debutul testărilor pentru elevii de clasa a XII-a. Evaluările vor avea loc în condiții similare celor din vară, iar variantele orientative de subiecte publicate de Ministerul Educației confirmă menținerea structurii, cu cerințe care vizează argumentarea, coerența și calitatea redactării.

Potrivit documentului oficial, proba este structurată în trei subiecte obligatorii, rezolvate în trei ore, cu un punctaj total de 100 de puncte, dintre care 10 sunt acordate din oficiu.

Simulare Evaluarea Națională 2026: Modele de subiecte la limba română, profil uman

Filiera teoretică - Profilul umanist; Filiera vocaţională - Profilul pedagogic

Primul subiect, cel mai amplu, evaluează competențele de înțelegere și interpretare a unui text la prima vedere și presupune cerințe variate: explicarea sensurilor unor cuvinte, identificarea unor trăsături de limbaj, analiza atitudinii autorului sau prezentarea unei trăsături morale. În plus, elevii trebuie să redacteze un text argumentativ în care să își exprime opinia asupra modului în care percepția despre o personalitate poate fi influențată de interacțiunea directă cu aceasta.

Subiectul al doilea este centrat pe analiza unui text dramatic, extras din piesa „Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian. Candidații trebuie să prezinte rolul notațiilor autorului în construcția scenei, într-un răspuns concis, de minimum 50 de cuvinte, demonstrând capacitatea de a utiliza concepte specifice analizei literare.

Cea mai complexă cerință rămâne subiectul al treilea, care presupune redactarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularitățile unui roman scris după 1980. Elevii sunt evaluați în funcție de capacitatea de a încadra opera într-un curent sau într-o orientare tematică, de a comenta secvențe relevante și de a analiza elemente de structură și limbaj.

Modele de subiecte la limba și literatura română: Profil Real

Filiera teoretică - Profilul real; Filiera tehnologică Filiera vocaţională - Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

Primul subiect este identic pentru toate profilurile și are în centru un text la prima vedere, extras din volumul „Amintiri” de Șerban Cioculescu, care conturează portretul lui Tudor Arghezi. Cerințele urmăresc competențe variate, de la înțelegerea sensului unor cuvinte și identificarea particularităților de limbaj, până la interpretarea atitudinii autorului și evidențierea unor trăsături morale.

Subiectul al doilea propune analiza unui fragment dramatic din „Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian, solicitând prezentarea rolului indicațiilor scenice. Răspunsul trebuie să fie concis, dar bine structurat, și să reflecte utilizarea adecvată a limbajului literar.

La subiectul al treilea, elevii de la profilul real și filiera tehnologică au de realizat un eseu centrat pe construcția unui personaj din opera lui Ion Creangă.

În acest context, simularea din martie devine un exercițiu esențial pentru viitorii absolvenți, oferindu-le posibilitatea de a înțelege cerințele examenului și de a-și ajusta strategia de pregătire înaintea probelor din vară.

Calendar simulare BAC 2026

Elevii de liceu susțin simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat după următorul calendar:

  • 23 martie 2026 - Limba și literatura română;
  • 24 martie 2026 - Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie);
  • 25 martie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării;
  • 26 martie 2026 - Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale);
  • 3 aprilie 2026 - Comunicarea rezultatelor.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, ignorat de propria fiică. Declarația făcută de Sunday după divorțul părinților ei: „S-a...
Cancan
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Fanatik.ro
Uluitor! Cum au introdus, de fapt, fanii lui Dinamo bannere rasiste pe Giulești. „Ne-au păcălit. Andrei...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Crima din Cenei: clasare în cazul unuia dintre ucigași! Părinții lui Mario Berinde au cedat după...
Adevărul
Reacția Kremlinului după convocarea ambasadorului rus la MAE moldovean, unde îl aștepta apa poluată a...
Playtech
Cât costă o zi de spitalizare în România. Cazul pacientului internat 799 de zile
Digi FM
Cine l-a înlocuit pe Mugurel Vrabete la concertul Holograf de la Sala Palatului. Soția și fiica regratului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A zis ”DA”: 175 de milioane de euro pentru transferul lui Erling Haaland!
Pro FM
Un artist celebru dezvăluie că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer: „Mai am 2-3 ani de trăit, nu...
Film Now
Fiica lui Heath Ledger, într-o apariție rară în public, pe străzile din NYC. Matilda are 20 de ani și nași...
Adevarul
Inflația le fură pensionarilor o pensie întreagă pe an. Analist: Ajutoarele de sărbători nu acoperă pierderile
Newsweek
Parlamentul decide azi dacă pensionarii iau ajutoare la pensie de 600 sau 1.000 lei. Cine nu primește nimic?
Digi FM
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Teste simple pentru evaluarea forței musculare. Menţinerea ei la vârste înaintate ar putea avea o legătură...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Keith Urban, devastat de zvonurile potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație: „Urăște că s-au...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit