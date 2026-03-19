Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la limba română. Ce trebuie să știe elevii înainte de examen

Simularea Bacalaureatului 2026 începe luni, 23 martie, cu proba la limba și literatura română, marcând debutul testărilor pentru elevii de clasa a XII-a. Evaluările vor avea loc în condiții similare celor din vară, iar variantele orientative de subiecte publicate de Ministerul Educației confirmă menținerea structurii, cu cerințe care vizează argumentarea, coerența și calitatea redactării.

Potrivit documentului oficial, proba este structurată în trei subiecte obligatorii, rezolvate în trei ore, cu un punctaj total de 100 de puncte, dintre care 10 sunt acordate din oficiu.

Simulare Evaluarea Națională 2026: Modele de subiecte la limba română, profil uman

Filiera teoretică - Profilul umanist; Filiera vocaţională - Profilul pedagogic

Primul subiect, cel mai amplu, evaluează competențele de înțelegere și interpretare a unui text la prima vedere și presupune cerințe variate: explicarea sensurilor unor cuvinte, identificarea unor trăsături de limbaj, analiza atitudinii autorului sau prezentarea unei trăsături morale. În plus, elevii trebuie să redacteze un text argumentativ în care să își exprime opinia asupra modului în care percepția despre o personalitate poate fi influențată de interacțiunea directă cu aceasta.

Subiectul al doilea este centrat pe analiza unui text dramatic, extras din piesa „Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian. Candidații trebuie să prezinte rolul notațiilor autorului în construcția scenei, într-un răspuns concis, de minimum 50 de cuvinte, demonstrând capacitatea de a utiliza concepte specifice analizei literare.

Cea mai complexă cerință rămâne subiectul al treilea, care presupune redactarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularitățile unui roman scris după 1980. Elevii sunt evaluați în funcție de capacitatea de a încadra opera într-un curent sau într-o orientare tematică, de a comenta secvențe relevante și de a analiza elemente de structură și limbaj.

Modele de subiecte la limba și literatura română: Profil Real

Filiera teoretică - Profilul real; Filiera tehnologică Filiera vocaţională - Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

Primul subiect este identic pentru toate profilurile și are în centru un text la prima vedere, extras din volumul „Amintiri” de Șerban Cioculescu, care conturează portretul lui Tudor Arghezi. Cerințele urmăresc competențe variate, de la înțelegerea sensului unor cuvinte și identificarea particularităților de limbaj, până la interpretarea atitudinii autorului și evidențierea unor trăsături morale.

Subiectul al doilea propune analiza unui fragment dramatic din „Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian, solicitând prezentarea rolului indicațiilor scenice. Răspunsul trebuie să fie concis, dar bine structurat, și să reflecte utilizarea adecvată a limbajului literar.

La subiectul al treilea, elevii de la profilul real și filiera tehnologică au de realizat un eseu centrat pe construcția unui personaj din opera lui Ion Creangă.

În acest context, simularea din martie devine un exercițiu esențial pentru viitorii absolvenți, oferindu-le posibilitatea de a înțelege cerințele examenului și de a-și ajusta strategia de pregătire înaintea probelor din vară.

Calendar simulare BAC 2026

Elevii de liceu susțin simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat după următorul calendar:

23 martie 2026 - Limba și literatura română;

24 martie 2026 - Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie);

25 martie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării;

26 martie 2026 - Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale);

3 aprilie 2026 - Comunicarea rezultatelor.

