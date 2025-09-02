Live TV

Studenţii se alătură protestului profesorilor din 8 septembrie: „Banii alocaţi pentru educaţie sunt o investiţie, nu o cheltuială”

Data publicării:
sindicalisti din educatie la protest
FOTO: Facebook Federatia Spiru Haret

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România se alătură protestului din 8 septembrie organizat de federaţiile sindicatelor din învăţământul preuniversitar, nemulțumiți de „măsurile de austeritate” impuse de Guvern, care afectează întregul sistem de educaţie. „Banii alocaţi pentru educaţie sunt o investiţie, nu o cheltuială. Anul şcolar şi cel universitar nu pot începe aşa”, afirmă studenţii într-un comunicat de presă.

ANOSR reclamă că, în pofida demersurilor repetate ale studenţilor, profesorilor şi elevilor, inclusiv prin proteste în stradă, prin care semnalau „absurditatea măsurilor de austeritate adoptate”, fără „consultări” şi fără „justificări”, care „pun în pericol calitatea şi echitatea din învăţământ”, factorii de decizie „continuă să ignore solicitările”, dând dovadă de „lipsă de interes” faţă de nevoile şi realităţile cu care se confruntă sistemul de învăţământ, dar şi faţă de „efectele negative” pe care le vor provoca aceste măsuri, potrivit News.ro.

În ceea ce îi priveşte, studenţii cer, printre altele, revenirea la alocarea fondului de burse şi acordarea acestora pe durata întregului an calendaristic, creşterea procentului din salariul minim net prin care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară celei din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut, reintroducerea posibilităţii studenţilor înmatriculaţi pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat, diversificarea formelor de sprijin pentru studenţi, din venituri atrase de universităţi şi creşterea contribuţiei din fonduri proprii a universităţilor la fondul de burse, şi abrogarea prevederilor care limitează dreptul studenţilor de a beneficia de facilităţile pentru transportul feroviar intern pe toate rutele.

ANOSR consideră „absolut necesar” un răspuns „ferm” din partea decidenţilor responsabili, prin care să arate că tratează educaţia ca pe o investiţie în viitorul ţării, nu ca pe o „povară” a statului.

„ANOSR îşi arată solidaritatea faţă de studenţi, profesori şi elevi, având angajamentul ferm pentru apărarea principiului echităţii şi asigurării unui sistem educaţional care să răspundă nevoilor reale ale tuturor beneficiarilor direcţi ai educaţiei în România. Banii alocaţi pentru educaţie sunt o investiţie, nu o cheltuială”, încheie ANOSR.

