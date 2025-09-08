Live TV

Studenții se alătură protestului sindicaliștilor din educație și anunță manifestații dacă Guvernul nu dă înapoi

Data publicării:
ID311079_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Reprezentanti ai studentilor si organizatiilor studentesti protestaza fata de reducerea burselor de studiu, in Bucuresti, 29 iunie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) se alătură protestului sindicatelor profesorilor faţă de măsurile de austeritate impuse în educaţie prin prevederile Legii nr. 141/2025, care „afectează tot sistemul de învăţământ” şi „îngrădesc drepturile tuturor beneficiarilor direcţi ai educaţiei”, anunţând proteste masive şi marşuri în centrele universitare dacă Guvernul nu renunţă la măsurile anunţate. Studenţii precizează că se delimitează de „orice formă de propagandă politică, de orice acţiuni care pot manipula discursul şi scopul acţiunilor şi orice interpretare a manifestaţiilor, ca metode de promovare a ideologiilor politice şi extremiste”.

ANOSR anunţă că luni, de la ora 11.00, vor fi „în stradă”, în faţa Guvernului, împreună cu profesori şi elevi „pentru un scop comun”: înlăturarea „cu celeritate” a măsurilor de austeritate care „limitează dreptul la un învăţământ echitabil şi accesibil pentru toată lumea”, scrie News.ro.

Alianţa studenţească anunţă proteste masive şi marşuri în toată ţara „îndată ce anul universitar va începe”, dacă măsurile de austeritate care „afectează întregul sistem de învăţământ superior” nu sunt retrase de către decidenţi.

„Începând cu revolta din educaţie de astăzi, continuăm să ne arătăm solidari cu toate mişcările iniţiate împotriva deciziilor care impactează negativ desfăşurarea normală a procesului educaţional. Totodată, ne delimităm de orice formă de propagandă politică, de orice acţiuni care pot manipula discursul şi scopul principal al acţiunilor şi orice interpretare a manifestaţiilor, protestelor şi marşurilor ca metode de promovare a ideologiilor politice şi extremiste. Condamnăm orice încercare de a folosi iniţiativele civice drept campanii de dezinformare sau de a fi însuşite de către partidele politice”, precizează ANOSR într-un comunicat de presă.

La sfârşitul anului trecut, ANOSR a lansat petiţia „Scoateţi trenuleţul din ordonanţă!” cu scopul de a opri iniţiativa Guvernului României de a limita, prin ordonanţa „trenuleţ”, O.U.G. nr. 156/2024, dreptul studenţilor de a călători cu transportul feroviar pe toate rutele. În pofida tuturor demersurilor iniţiate la Ministerele Educaţiei şi Transporturilor, dar şi la Guvern şi Parlament, „decidenţii au ignorat solicitările studenţilor”.

În 23 iunie, ANOSR a condamnat prevederile Programului de guvernare al Coaliţiei, propus pentru perioada 2025 - 2028, care prevedea reducerea fondului de burse cu aproximativ 40%, expunând în spaţiul public „efectele negative pe care aceste măsuri nejustificate” le vor avea în rândul studenţilor, exprimându-şi ulterior „profunda dezamăgire faţă de nepăsarea arătată de către decidenţ”i pentru sistemul de învăţământ prin adoptarea Legii nr. 141/2025 şi astfel a tuturor acestor decizii de austeritate.

La sfârşitul lunii iunie, sute de studenţi din toată ţara au protestat în centrele universitare faţă de aceste măsuri, transmiţând „dezamăgirea faţă de modul în care statul tratează sistemul de învăţământ”, care se confruntă cu un abandon universitar de peste 40%, dar şi „îngrijorarea” faţă de toţi studenţii al căror parcurs didactic va fi îngreunat în lipsa unor măsuri de sprijin care să faciliteze accesibilitatea la studiile universitare.

ANOSR a lansat, în 14 august, analiza „Bursele studenţilor - „povara” statului de 10 ani” - prin care a ilustrat întregul dezinteres acordat fondului de burse şi protecţie socială de către stat în ultimul deceniu, demonstrând prin calcule şi date că acesta nu a fost niciodată la un nivel satisfăcător din punctul de vedere al cuantumului minim al bursei sociale şi numărului de beneficiari.

La mijlocul lunii august, în pofida demonstraţiilor a peste 500 de lideri ai studenţilor din toată ţara adunaţi la Timişoara, care au iniţiat marşuri şi proteste, inclusiv la graniţa statului, încercând să transmită modul în care se simt trataţi de către stat: forţaţi să părăsească ţara, Guvernul României şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu au arătat niciun semn de a regândi măsurile de austeritate decise în învăţământ.

„Astăzi, 08.09.2025, uitându-ne la toate demersurile iniţiate de către studenţi şi comunitatea din învăţământ în ultimul an, observăm cum ne confruntăm cu un stat a cărui ultimă preocupare este educaţia, care nu ţine cont de nevoile beneficiarilor direcţi ai acesteia, a actorilor implicaţi ori a societăţii civile care au transmis în ultimele luni insistent faptul că aceste măsuri distrug sistemul de învăţământ”, precizează studenţii.

Sursa citată solicită, printre altele, revenirea la acordarea burselor către studenţi pe toată durata anului calendaristic (12 luni), creşterea procentului din salariul minim net prin care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară celei din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut, reintroducerea posibilităţii studenţilor înmatriculaţi pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat şi abrogarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 156/2024 care limitează dreptul studenţilor de a beneficia de facilităţile pentru transportul feroviar intern pe toate rutele.

De asemenea, ANOSR se aliniază solicitărilor federaţiilor sindicale din educaţie şi elevilor, reiterând nevoia stringentă de a ţine cont de cerinţele celor afectaţi direct de aceste măsuri.

„Transmitem aşadar, având mai puţin de 30 de zile până la începerea anului universitar şi deja cu şcolile deschise, un mesaj ferm Guvernului României: lucrurile nu pot rămâne aşa, educaţia nu se poate face aşa, anul universitar nu va începe aşa”, încheie ANOSR.

Sindicatele din educaţie vor protesta, luni, 8 septembrie, în prima zi de şcoală, în Piaţa Victoriei, faţă de refuzul constant al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025”. Mitingul va fi urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni, pe traseul Piaţa Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Şos. Grozăveşti – Palatul Cotroceni.

Sindicatele transmit un mesaj către ministrul Educaţiei, Daniel David: Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!.

Sindicaliştii cer partidelor să nu li se alăture în acest demers. ”Nu dorim şi nu vom permite ca protestul legitim al angajaţilor din învăţământ să fie instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură”, spun cele trei sindicate din învăţământ.

