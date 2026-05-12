Tehnologiile viitorului, create de studenți români. Care sunt printre cele mai noi invenții de pe piața IT: „E fascinant!"

Drone care detectează oamenii cu ajutorul inteligenței artificiale, roboți de sortare și sisteme de cartografiere a deșeurilor de sub apă - sunt proiecte care au fost prezentate, zilele trecute, la un eveniment de robotică din Cluj-Napoca. Acolo vizitatorii au putut să testeze prototipurile create de studenți și cercetători.

Robotul subacvatic care poate cartografia deșeurile de pe fundul apei a fost conceput pentru intervenții în zone greu accesibile. Sistemul, dezvoltat cu finanțare europeană, a fost testat în Marea Mediterană și Marea Nordului. Prototipul funcționează ore în șir chiar și acolo unde nu există vizibilitate.

„Ceva trebuie facut și, dacă am putea automatiza acest proces, ar fi mult mai ușor pentru noi ca țară și pentru ecosistemul nostru. E fascinant! Mi se pare foarte interesant cum au reușit să facă un sistem care să colecteze toate deșeurile”, spune un tânăr.

Vizitatorii au putut să testeze prototipurile, inclusiv o dronă dotată cu senzori multispectrali, care poate detecta dacă există probleme în culturile fermierilor. Este un proiect care promite să revoluționeze agricultura și siguranța publică.

„E foarte interesant, mai ales că în România, unde se cultivă viță de vie foarte mult, este necesar așa ceva!”, e de părere Robert Konievic, student doctorand anul 2 la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

La eveniment au participat zeci de studenți.

„Ei au, cu această ocazie, oportunitatea de a-și prezenta realizările. De asemenea, au și oportunitatea de a dezvolta abilitățile de comunicare și de prezentare, aspecte care sunt foarte importante pentru intrarea pe piața muncii”, a concluzionat Vlad Mureșan, decanul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca.

La sfârșitul evenimentului a avut loc și o dezbatere despre viitorul industriei IT în era inteligenței artificiale.

reporter: Bianca Timșa

Editor : Izabela Zaharia

