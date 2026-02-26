Live TV

Titularizare 2026: Calendarul complet al etapelor. Când au loc înscrierile și proba scrisă

Data publicării:
Titularizare 2026. Foto Getty Images
Titularizare 2026. Foto Getty Images
Titularizarea - examenul care stabilește statutul profesional al cadrelor didactice din învățământul preuniversitar Ce presupune Titularizarea din 2026 Calendarul Titularizării pentru sesiunea 2026

În fiecare an, mii de absolvenți și cadre didactice intră în competiția pentru ocuparea posturilor din învățământul preuniversitar, prin concursul național de Titularizare. Sesiunea din 2026, organizată de Ministerul Educației și Cercetării, rămâne principalul mecanism prin care profesorii pot obține stabilitate profesională în sistem, fie prin angajare pe perioadă nedeterminată, fie prin ocuparea unui post de suplinitor.

Prin rigoarea etapelor și criteriile clare de evaluare, Titularizarea rămâne examenul care stabilește accesul și traseul profesional al cadrelor didactice din sistemul public de educație. Pentru candidați, concursul nu înseamnă doar ocuparea unui post, ci asumarea unui statut și a unei responsabilități pe termen lung în arhitectura instituțională a școlii românești.

Titularizarea - examenul care stabilește statutul profesional al cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

Titularizarea reprezintă concursul național organizat anual de Ministerul Educației pentru ocuparea posturilor vacante sau rezervate din învățământul preuniversitar de stat. Este principalul mecanism prin care cadrele didactice pot accede la un post în sistem, fie pe perioadă nedeterminată, fie pe perioadă determinată.

Examenul oferă două posibilități clare de angajare: ocuparea unui post de titular, cu contract pe durată nedeterminată, sau încadrarea ca suplinitor, pe perioadă determinată. Diferența dintre cele două statuturi nu constă într-un concurs diferit, ci în rezultatul obținut și în tipul postului ales la repartizare.

Pentru a deveni titular, un candidat trebuie să obțină minimum nota 7 la proba scrisă și să ocupe un post declarat viabil, de regulă cu o durată de cel puțin patru ani. Repartizarea se face în ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediilor. În schimb, pentru suplinire este necesară minimum nota 5, iar posturile pot fi vacante sau rezervate pe perioadă determinată. Și în acest caz, repartizarea are loc tot în funcție de media obținută.

Statutul de titular aduce stabilitate profesională și integrarea în structura permanentă a unei unități de învățământ. Cadrele didactice titulare beneficiază de contract de muncă pe perioadă nedeterminată și pot participa la etapele de mobilitate prevăzute de legislație, precum transferul, detașarea sau soluționarea restrângerilor de activitate.

Ce presupune Titularizarea din 2026

Sesiunea se desfășoară în baza Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2026-2027, aprobată prin Ordinul nr. 6.695/2025 al Ministerul Educației și Cercetării. Actul normativ stabilește etapele, condițiile de participare și procedurile aplicabile concursului național.

Procesul de titularizare presupune mai multe etape succesive. Prima etapă o reprezintă publicarea posturilor didactice vacante și rezervate. Inspectoratele școlare afișează lista catedrelor disponibile, inclusiv a celor constituite din fracțiuni de normă, precum și informații privind viabilitatea acestora.

Urmează înscrierea candidaților. Dosarul de concurs cuprinde documente care atestă studiile absolvite, formarea psihopedagogică, eventualele grade didactice, statutul de definitivat, precum și avizele și adeverințele medicale prevăzute de metodologie.

  • Pentru majoritatea disciplinelor este obligatorie susținerea unei inspecții speciale la clasă sau a unei probe practice, menită să evalueze competențele didactice ale candidatului.

Etapa centrală este proba scrisă națională, organizată simultan la nivel național, pe discipline. Subiectele sunt elaborate la nivel central, iar evaluarea lucrărilor se realizează potrivit procedurilor stabilite prin metodologie.

Ultima etapă este repartizarea pe posturi, care are loc în ședințe publice, în ordinea descrescătoare a mediiei obținute. În funcție de notă și de opțiunile exprimate, candidații pot ocupa posturi pe perioadă nedeterminată sau determinată.

Astfel, Titularizarea 2026 rămâne un proces riguros, reglementat unitar la nivel național, care stabilește atât accesul în sistemul de învățământ preuniversitar, cât și statutul profesional al cadrelor didactice.

Calendarul Titularizării pentru sesiunea 2026

Perioada de depunere a cererilor/înscrierilor

  • Depunerea și validarea cererilor de înscriere la concurs proba scrisă și la probele practice/inspecții speciale la clasă: până la 29 mai 2026, inclusiv afișarea listei candidaților înscriși și a graficului probelor practice/inspecțiilor;
  • Perioada: 12-15 mai 2026 în situaţia în care înscrierea candidaţilor la concurs se realizează exclusiv în sistem online;
  • În perioada 25 mai-30 iunie 2026, candidaţii pot solicita, dacă este cazul, inspectoratelor şcolare/centrelor de înscriere la concurs corectarea datelor.

Probele practice, orale și inspecțiile speciale la clasă

  • 8 - 30 iunie 2026 - Organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă (incluzând și cadrele didactice titulare cu reducere de activitate sau alte situații specifice).

Afișarea rezultatelor probelor practice/inspecțiilor

  • 3 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor la probele practice/orale și la inspecțiile speciale la clasă.

Reactualizarea datelor de înscriere

  • 16 iulie 2026 - Afișarea datelor de înscriere reactualizate ale candidaților.

Proba scrisă (Concursul național)

  • 21 iulie 2026 - Desfășurarea probei scrise a concursului de Titularizare, în centre de examen la nivel national.

Afișarea rezultatelor inițiale și contestații

  • 28 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale la proba scrisă.

Înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora comisiilor de soluţionare a contestaţiilor - Perioada 28-29 iulie 2026;

  •  Perioada: 29 iulie-3 august 2026 - soluţionarea contestațiilor;
  • Termen: 4 august 2026 - comunicarea rezultatelor finale;
  • Repartizarea candidaţilor - perioada 5-6 august 2026 

Editor : C.S.

Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...