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Vacanța de vară 2026: Cât durează și când revin elevii la cursuri în noul an școlar

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Vacanța de vară 2026. Foto Getty Images
Vacanța de vară 2026. Foto Getty Images
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Când începe vacanța de vară pentru majoritatea elevilor Când începe anul școlar 2026-2027

Elevii din România se apropie de finalul anului școlar 2025-2026 și de cea mai lungă perioadă de pauză din calendarul educațional. Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației, vacanța de vară va începe sâmbătă, 20 iunie și se va încheia la începutul lunii septembrie, când copiii și adolescenții vor reveni în sălile de clasă pentru debutul noului an de învățământ.

Considerată cea mai așteptată pauză din timpul anului școlar, vacanța de vară oferă elevilor posibilitatea de a petrece mai mult timp alături de familie, de a călători și de a participa la activități care completează experiența acumulată la clasă.

Când începe vacanța de vară pentru majoritatea elevilor

Potrivit structurii oficiale a anului școlar 2025-2026, cursurile pentru majoritatea elevilor se încheie vineri, 19 iunie 2026. Astfel, vacanța de vară începe sâmbătă, 20 iunie și se desfășoară până duminică, 6 septembrie 2026. În acest interval, elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale care nu se află în ani terminali vor beneficia de cea mai lungă pauză din timpul anului școlar. Perioada de repaus are o durată de aproximativ două luni și jumătate, echivalentul a 11 săptămâni.

Elevii care intră mai devreme în vacanță

Calendarul școlar prevede excepții pentru elevii care susțin examene naționale. Absolvenții claselor a XII-a, învățământ de zi, precum și cei din clasa a XIII-a seral și cu frecvență redusă, vor încheia cursurile pe 5 iunie 2026. Pentru aceștia, vacanța începe din 6 iunie, astfel încât să aibă timp pentru pregătirea examenului de Bacalaureat.

Elevii de clasa a VIII-a vor termina anul școlar pe 12 iunie 2026 și vor intra în vacanță din 13 iunie, înaintea probelor Evaluării Naționale. În cazul elevilor din învățământul liceal tehnologic și profesional, cursurile se desfășoară pentru o perioadă mai lungă și se încheie pe 26 iunie 2026, după 37 de săptămâni de studiu.

Când începe anul școlar 2026-2027

După încheierea vacanței de vară, elevii vor reveni la cursuri luni, 7 septembrie 2026, data stabilită pentru debutul anului școlar 2026-2027. Noul an de învățământ va avea, pentru majoritatea claselor, o durată de 36 de săptămâni și se va încheia pe 18 iunie 2027.

Editor : C.S.

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