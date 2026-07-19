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Video Paradox birocratic: cazul celor patru campinguri noi din Bihor, ridicate cu fonduri europene, care nu au fost deschise niciodată

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campinguri inchise bihor
În total, 4 campinguri și o tabără școlară au fost ridicate de Consiliului Județean Bihor, cu bani din fonduri europene. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Patru campinguri și o tabără școlară din Bihor, ridicate de statul român din fonduri europene, stau închise pentru al doilea an consecutiv. Motivul este unul pur birocratic: agenția din subordinea Ministerului Mediului, care a realizat investiția, a fost desființată și absorbită de o nouă structură, care încă nu și-a preluat bunurile. Situația îi nemulțumește nu doar pe turiști, ci și pe primarii comunelor care au cedat teren pentru construcția campingurilor.

O liniște nefirească te întâmpină în acest camping, aflat pe malul Crișului Repede. Deși e mijlocul lunii iulie, nicio parcelă nu este folosită pentru campare, iar clădirea în care sunt dușuri și toalete este închisă.

„E a patra oară când venim anul ăsta, am văzut când s-a construit, dar nu știu de ce nu se folosesc”, spune o turistă.

La câțiva kilometri distanță, în apropierea unei peșteri, un alt camping este lăsat în voia sorții. Patru tineri din Polonia, veniți să petreacă mai multe zile în România, și-au instalat corturile pe malul apei.

„Ne-am întâlnit cu localnici care ne-au spus povestea locului, că e construit de un an și e închis, ceea ce pentru noi a fost șocant”, mărturisește una dintre tineri.

„Dacă cineva ar avea grijă de acest loc, să îl curețe și să îl deschidă, ar fi extraordinar!”, e de părere un alt tânăr.

În total, 4 campinguri și o tabără școlară au fost ridicate de Consiliului Județean Bihor, cu bani din fonduri europene. Scopul era să promoveze un turism în câteva dintre cele mai frumoase zone ale județului. Numai că, anul trecut, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a fost absorbită de o altă agenție din subordinea Ministerului Mediului, care încă nu a finalizat procesul de inventariere a noilor facilități.

„Am făcut o adresă către Agenție, în atenția doamnei președine, prin care înștiințăm Agenția cu privire la intenția noastră de a preda bunurile, în urma investiției din cele două proiecte”, spune președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan.

Situația actuală îi nemulțumește nu doar pe turiști, ci și pe primarii comunelor care au cedat teren pentru construcția campingurilor.

„Din păcate, nefiind administrate de nimeni, supravegheate, turiștii mai sunt și din cei care nu sunt de bună credință și mai distrug... Cum sunt aleile cu iluminat, vetrele de foc sau chiar, în căsuțe, distrug instalația electrică”, spune mâhnit primarul comunei Vadu Crișului, Dorel Cosma.

Valoarea proiectului depășește 40 de milioane de lei.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

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