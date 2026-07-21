Cine poate primi până la 5.000 de lei pentru rezultatele de la Evaluarea Națională și bacalaureat 2026. Proiectul Ministerului

Absolvenții care au obținut nota maximă la examenele naționale din vara acestui an ar putea beneficia de stimulente financiare cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei. Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică un proiect de hotărâre de Guvern care stabilește cuantumul premiilor, sursa de finanțare și mecanismul prin care va fi aprobată lista beneficiarilor.

Sumele necesare vor fi asigurate din bugetul aprobat Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026, de la titlul 57 „Asistență socială”, capitolul 65.01 „Învățământ”, potrivit articolului 3 din document.

Ce sume sunt propuse pentru elevii cu media 10

Proiectul prevede acordarea unui stimulent de 2.000 de lei fiecărui absolvent de clasa a VIII-a care a obținut media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea 2026.

În cazul absolvenților de liceu, valoarea propusă este de 5.000 de lei pentru fiecare candidat care a încheiat cu media generală 10 examenul național de bacalaureat, în sesiunea specială sau în cea desfășurată în perioada iunie-iulie 2026.

Actul normativ nu introduce diferențieri în funcție de profilul urmat, unitatea de învățământ absolvită ori județul de proveniență. Condiția menționată în text este obținerea mediei maxime la una dintre sesiunile vizate.

93 de absolvenți au obținut media 10 la bacalaureat 2026

În acest an, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, 93 de absolvenți de liceu au încheiat bacalaureatul cu media generală 10. Dintre aceștia, 70 au obținut rezultatul maxim în sesiunea iunie-iulie 2026, unul în sesiunea specială, iar alți 22 la examenul german desfășurat în aceeași perioadă.

La Evaluarea Națională 2026, șapte absolvenți de clasa a VIII-a au înregistrat media 10.

Costul total al premiilor este de 479.000 de lei

Nota de fundamentare estimează la 479.000 de lei suma necesară aplicării măsurii. Din acest total, 465.000 de lei sunt destinați celor 93 de absolvenți de liceu, iar 14.000 de lei revin celor șapte elevi care au terminat clasa a VIII-a cu media maximă.

Ministerul precizează că valoarea integrală se încadrează în fondurile aprobate instituției pentru 2026. Prin urmare, proiectul nu presupune suplimentarea bugetului general consolidat, cheltuiala urmând să fie acoperită din resursele deja alocate.

Cum vor fi stabilite lista beneficiarilor și modalitatea de plată

Numele absolvenților eligibili și procedura concretă de acordare a banilor nu sunt incluse în forma actuală a hotărârii. Aceste elemente vor fi aprobate ulterior printr-un ordin al ministrului Educației și Cercetării.

Nota de fundamentare confirmă că elaborarea actului administrativ reprezintă măsura prevăzută pentru punerea în aplicare a proiectului. Documentele publicate nu precizează, în această etapă, dacă beneficiarii vor trebui să depună cereri și nici calendarul plăților. Propunerea se află în procedura de consultare și trebuie aprobată de Guvern înainte ca stimulentele să poată fi acordate.

Măsura continuă o practică aplicată în ultimii 11 ani școlari

Ministerul Educației și Cercetării arată că a inițiat anual, în ultimii 11 ani școlari, câte o hotărâre de Guvern pentru recompensarea absolvenților care au obținut rezultate excepționale la examenele naționale. Potrivit instituției, premiile urmăresc recunoașterea performanței, încurajarea continuării studiilor și valorificarea potențialului academic. Sprijinul financiar este prezentat totodată drept o măsură cu efect pozitiv asupra dezvoltării profesionale și personale a tinerilor.

Proiectul este legat de Planul strategic instituțional 2025-2028

Actul normativ a fost elaborat în baza articolului 113 alineatul (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Nota de fundamentare menționează și aplicarea măsurilor privind susținerea excelenței educaționale prevăzute în Planul strategic instituțional 2025-2028 al Ministerului.

Editor : C.S.