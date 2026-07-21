Live TV

Cine poate primi până la 5.000 de lei pentru rezultatele de la Evaluarea Națională și bacalaureat 2026. Proiectul Ministerului

Data publicării:
Stimulente financiare pentru elevi. Foto Getty Images
Stimulente financiare pentru elevi. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce sume sunt propuse pentru elevii cu media 10 93 de absolvenți au obținut media 10 la bacalaureat 2026 Cum vor fi stabilite lista beneficiarilor și modalitatea de plată

Absolvenții care au obținut nota maximă la examenele naționale din vara acestui an ar putea beneficia de stimulente financiare cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei. Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică un proiect de hotărâre de Guvern care stabilește cuantumul premiilor, sursa de finanțare și mecanismul prin care va fi aprobată lista beneficiarilor.

Sumele necesare vor fi asigurate din bugetul aprobat Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026, de la titlul 57 „Asistență socială”, capitolul 65.01 „Învățământ”, potrivit articolului 3 din document.

Ce sume sunt propuse pentru elevii cu media 10

Proiectul prevede acordarea unui stimulent de 2.000 de lei fiecărui absolvent de clasa a VIII-a care a obținut media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea 2026.

În cazul absolvenților de liceu, valoarea propusă este de 5.000 de lei pentru fiecare candidat care a încheiat cu media generală 10 examenul național de bacalaureat, în sesiunea specială sau în cea desfășurată în perioada iunie-iulie 2026.

  • Actul normativ nu introduce diferențieri în funcție de profilul urmat, unitatea de învățământ absolvită ori județul de proveniență. Condiția menționată în text este obținerea mediei maxime la una dintre sesiunile vizate.

93 de absolvenți au obținut media 10 la bacalaureat 2026

În acest an, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, 93 de absolvenți de liceu au încheiat bacalaureatul cu media generală 10. Dintre aceștia, 70 au obținut rezultatul maxim în sesiunea iunie-iulie 2026, unul în sesiunea specială, iar alți 22 la examenul german desfășurat în aceeași perioadă.

La Evaluarea Națională 2026, șapte absolvenți de clasa a VIII-a au înregistrat media 10.

Costul total al premiilor este de 479.000 de lei

Nota de fundamentare estimează la 479.000 de lei suma necesară aplicării măsurii. Din acest total, 465.000 de lei sunt destinați celor 93 de absolvenți de liceu, iar 14.000 de lei revin celor șapte elevi care au terminat clasa a VIII-a cu media maximă.

Ministerul precizează că valoarea integrală se încadrează în fondurile aprobate instituției pentru 2026. Prin urmare, proiectul nu presupune suplimentarea bugetului general consolidat, cheltuiala urmând să fie acoperită din resursele deja alocate.

Cum vor fi stabilite lista beneficiarilor și modalitatea de plată

Numele absolvenților eligibili și procedura concretă de acordare a banilor nu sunt incluse în forma actuală a hotărârii. Aceste elemente vor fi aprobate ulterior printr-un ordin al ministrului Educației și Cercetării.

Nota de fundamentare confirmă că elaborarea actului administrativ reprezintă măsura prevăzută pentru punerea în aplicare a proiectului. Documentele publicate nu precizează, în această etapă, dacă beneficiarii vor trebui să depună cereri și nici calendarul plăților. Propunerea se află în procedura de consultare și trebuie aprobată de Guvern înainte ca stimulentele să poată fi acordate.

Măsura continuă o practică aplicată în ultimii 11 ani școlari

Ministerul Educației și Cercetării arată că a inițiat anual, în ultimii 11 ani școlari, câte o hotărâre de Guvern pentru recompensarea absolvenților care au obținut rezultate excepționale la examenele naționale. Potrivit instituției, premiile urmăresc recunoașterea performanței, încurajarea continuării studiilor și valorificarea potențialului academic. Sprijinul financiar este prezentat totodată drept o măsură cu efect pozitiv asupra dezvoltării profesionale și personale a tinerilor.

Proiectul este legat de Planul strategic instituțional 2025-2028

Actul normativ a fost elaborat în baza articolului 113 alineatul (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Nota de fundamentare menționează și aplicarea măsurilor privind susținerea excelenței educaționale prevăzute în Planul strategic instituțional 2025-2028 al Ministerului.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
busteni-viitura
2
Viitură puternică în Bușteni: mașini și oameni luați de ape, o femeie rănită grav. A fost...
Ce este interzis să faci pe 20 iulie, de Sfântul Ilie 2026. Foto Getty Images
3
Sfântul Ilie 2026: Ce este interzis să faci pe 20 iulie, potrivit obiceiurilor...
nava turca lovita de rusi
4
O navă comercială turcă, lovită de rachete rusești în Marea Neagră. Cinci marinari au...
Volodimir Zelenski
5
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi cer lui Zelenski să-l demită pe șeful armatei...
Jucătorii Argentinei au spus "NU". Președintele țării, Javier Milei, a anunțat decizia
Digi Sport
Jucătorii Argentinei au spus "NU". Președintele țării, Javier Milei, a anunțat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Caucasian boy sitting on desk using smartphone while two other children working in background, classroom setting with large windows, focused expressions, casual posture, modern learning environment
Încă o țară europeană vrea să interzică telefoanele mobile în şcoli. „Transformă profesorii în inspectori de ghiozdane”
Olimpicii români. Foto Ministerul Educației Facebook
România a obținut o medalie de aur, două de argint şi una de bronz la Olimpiada Internaţională de Chimie
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026: Încep înscrierile pentru sesiunea de toamnă. Ce acte sunt necesare și până când se depun dosarele
Analiză Evaluarea Nationala 2026. Foto Getty Images
Analiză: Doar 64,91% dintre copiii care au început școala în 2017 au obținut media 5 la Evaluarea Națională. Diferențe între județe
Rezultate finale bac 2026. Foto Getty Images
Rezultate finale la bacalaureat 2026, după contestații: Lista completă a notelor din fiecare județ
Recomandările redacţiei
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Legea salarizării, negociată la Cotroceni. Nicușor Dan cheamă liderii...
imagini nava
Primele imagini de la bordul navei care a luat foc după ce a fost...
inundatii viituri pompieri busteni
Două zile de inundații masive în Prahova. Diana Buzoianu: „Toată...
camera deputatilor in sedinta
Grindeanu cere tuturor partidelor parlamentare să se alăture...
Ultimele știri
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de la cadavre. Medicul a fost trimis în judecată
Consiliul Europei critică România pentru azilele ilegale din Bihor: Autoritățile au ignorat ani în șir avertismentele privind abuzurile
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost lichidat de forțele speciale ucrainene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Laura Cosoi, mesaj emoționant pentru soțul ei, la împlinirea a 50 de ani: „Te iubim dincolo de cuvinte” Cum...
Cancan
Jador, ținta unei înscenări ca în filme! Organizatorul ar fi orchestrat totul: 'Voiau să cânt forțat. Și...
Fanatik.ro
Milioane de euro pe masă! U Craiova – Levski Sofia, meciul cu cea mai mare miză financiară din istoria...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Ce reacție a avut iubita lui Alex Pașcanu după ce fundașul a marcat și a adus 3 puncte Rapidului. Toți ochii...
Adevărul
„Nu mă lupt cu Ministerul Apărării. Mă lupt cu Rusia”. Generalul Sîrskîi respinge acuzațiile privind...
Playtech
Când poate ANAF să controleze o persoană fizică. Ce documente pot cere inspectorii
Digi FM
Dana Tapalagă va fi înmormântată azi la cimitirul Sfânta Vineri din Capitală. Mesajul emoționant transmis de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lamine Yamal, gest total neașteptat în fața Regelui Felipe al VI-lea
Pro FM
Shakira, în centrul atenției după show-ul din finala CM 2026. Fanii, cuceriți: „Nu-mi vine să cred că are 49...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Matt Damon vorbește cu emoție despre Ben Affleck și prietenia lor de 45 de ani: “El este una dintre marile...
Adevarul
Pot administratorii de ștranduri să le interzică accesul clienților cu apă și alimente din exterior...
Newsweek
900 lei pensie după 19 ani munciți plus 15 ani „pe caz de boală”. De ce pensionarul a primit atât de puțin?
Digi FM
Cine este românca care a urcat pe scena finalei Cupei Mondiale 2026. A ținut în mâini trofeul înmânat lui Pau...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Dacă patrupedul tău are respirație urât mirositoare, nu o ignora. Ce poate ascunde acest simptom
Film Now
Richard Gere, cu soția și copiii la finala CM 2026. Imagini virale cu actorul din „Pretty Woman” și alături...
UTV
Cum l-au sărbătorit Laura Cosoi și cele patru fetițe pe Cosmin Curticăpean, la împlinirea vârstei de 50 de ani