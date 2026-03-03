Live TV

Eforturi pentru aducerea acasă a celor 28 de elevi blocați în Dubai. Tatăl unui copil: „Nici nu avem ce face, dacă ne credeți”

scoala elevi vrancea
Se fac eforturi pentru aducerea acasă a celor 28 de elevi din Vrancea, plecați în vacanță în Dubai. Autoritățile locale și părinții sunt îngrijorați pentru ei, dar spun că nu prea pot face nimic. Trebuie să aștepte ca situația din Orientul Mijlociu să permită decolarea și aterizarea avioanelor.

Ion Filimon, primarul din Soveja, Vrancea: Copiii sunt ok. Într-adevăr, au avut și au fost momente de panică, au avut mesaj de alertă. Toți au mers din camerele lor, au mers către subsol, am înțeles că au zonă, în caz că primesc mesaj să se adune acolo.

Primarul localității Tulnici, al cărui copil se află și el în Dubai, spune că revenirea acasă depinde de situația din Orientul Mijlociu.

Aurel Botu, primarul din Tulnici: Nici nu avem ce face, dacă ne credeți, nu avem nicio posibilitate. Adică dacă era un stat mai apropiat ajungeam la ei.

Elevii aflați în excursie, ca și toți ceilalți din Vrancea, au fost săptămâna trecută în vacanță.

Livia Marcu, Inspector Școlar General Vrancea: Elevii din județul Vrancea au plecat într-o excursie privată. Nu au avut nevoie de o aprobare al Inspectoratului Școlar, am aflat și noi din spațiul public de această deplasare. Această activitate nu este prima, ei sunt obișnuiți să călătorească în lume, este decizia părinților. E o experiență dificilă pentru unii, însă cu siguranță că vor învăța să o depășească.

