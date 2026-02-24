Live TV

Șefa Muzeului Luvru și-a dat demisia, după câteva luni de la spectaculosul furt al bijuteriilor Coroanei

Data publicării:
Șefa Muzeului Luvru, Laurence des Cars, și-a depus demisia, iar președintele Emmanuel Macron i-a acceptat-o.
Șefa Muzeului Luvru, Laurence des Cars, și-a depus demisia, iar președintele Emmanuel Macron i-a acceptat-o. Foto: Profimedia

Președintele francez Emmanuel Macron a acceptat marți demisia președintei Muzeului Luvru. Laurence des Cars era în centrul criticilor după spectaculosul furt al bijuteriilor Coroanei franceze, care a avut loc în octombrie, relatează France 24.

Laurence des Cars și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, care a acceptat-o salutând un „act de responsabilitate”, a precizat Palatul Elysée.

Muzeul, zguduit în special de spectaculosul jaf care a avut loc la 19 octombrie, are „nevoie” de un „nou impuls”, a adăugat președinția.

„Șeful statului a acceptat-o, salutând un act de responsabilitate într-un moment în care cel mai mare muzeu din lume are nevoie de calm și de un nou impuls puternic pentru a duce la bun sfârșit marile proiecte de securizare, modernizare și proiectul „Louvre - Nouvelle Renaissance””, a precizat Palatul Élysée.

Emmanuel Macron „i-a mulțumit pentru acțiunile și angajamentul său din ultimii ani și, bazându-se pe experiența sa științifică incontestabilă, a dorit să îi încredințeze o misiune în cadrul președinției franceze a G7 privind cooperarea între marile muzee din țările respective”, a anunțat Palatul Élysée.

Laurence des Cars, în vârstă de 59 de ani, era extrem de fragilizată de la jaful de la Luvru, în timpul căruia opt bijuterii ale Coroanei franceze au fost furate în plină zi, scoțând la iveală importante lacune de securitate ale celui mai vizitat muzeu din lume.

Directoarea a apărat inițial acțiunile sale la conducerea muzeului, dar a fost destabilizată de auditurile de securitate alarmante privind Luvrul, despre care a aflat abia după jaf.

„Privind în urmă, ne dăm seama că existau încă fragilități structurale. Înțeleg că acest lucru ridică semne de întrebare”, a recunoscut ea pe 1 decembrie într-un interviu acordat ziarului Le Parisien.

Poziția sa a fost și mai slăbită de o serie de lovituri care au afectat Luvrul de la jaf, muzeul fiind nevoit să închidă o galerie din cauza vechimii clădirii și fiind victimă a unei fraude majore la casa de bilete.

La nivel intern, acțiunile sale erau, de asemenea, contestate vehement de personalul angajat, care, din mijlocul lunii decembrie, se află în cel mai lung conflict social din istoria muzeului, pentru a denunța condițiile de muncă.

Mandatul doamnei des Cars era valabil până la sfârșitul anului 2026.

Editor : M.C

