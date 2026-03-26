Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi în ce va consta o eventuală intervenție a României în Strâmtoarea Ormuz, ipoteză vehiculată atât de ministrul Apărării, Radu Miruță, cât și de premierul Ilie Bolojan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Nicușor Dan a precizat că deocamdată se discută scenarii posibile și modul de răspuns la fiecare în parte, asemănând situația cu Coaliția de Voință - grupul țărilor care și-au declarat disponibilitatea de a interveni în Ucraina după încetarea focului.

„Suntem cumva într-o situație similară cu cea din Coaliția de Voință. Suntem în pregătirea unei intervenții care se va întâmpla în momentul în care nu va mai exista război în zona respectivă. (...) Ca și la Coaliția de Voință, care s-a întrunit de un an și discută ce se va întâmpla în secunda în care va fi o încetare a focului, așa și acum, România este parte din aceste discuții care... prevede pentru fiecare dintre scenarii care este acțiunea comună a țărilor”, a declarat Nicușor Dan joi.

Premierul Ilie Bolojan a declarat în urmă cu două zile că România ar putea participa la misiuni de deminare în vederea deblocării Strâmtorii Ormuz, dar numai după ce se va ajunge la un armistiţiu în Orientul Mijlociu.

„Acordul de principiu al României este să participăm la misiuni care ţin de posibilităţile noastre pe zona de deminare, de exemplu, pe zona de supraveghere. Dar asta după ce zona de conflict nu mai este într-o zonă agresivă, ci după ce se ajunge la o formă de armistiţiu, în aşa fel încât să se poată face într-adevăr aceste operaţiuni de deminare. Acolo unde România a fost solicitată în toţi aceşti ani (...) dacă a fost nevoie de o prezenţă în Bosnia, în anumite teatre, după ce s-au terminat conflictele, pentru a asigura o liniştire a situaţiei, am participat. Şi dacă România a avut o imagine consolidată este şi pentru că armata noastră, acolo unde a fost, a dat dovadă că este o armată profesionistă şi şi-a făcut datoria", a precizat premierul Ilie Bolojan.

Și ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus că România analizează posibilitatea de a contribui la reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, însă nu există în acest moment o decizie concretă privind trimiterea de militari sau echipamente.

„România nu este sub nicio formă parte în conflictul de acolo. Mai multe țări au decis să analizeze care este modul prin care pot contribui la reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, pentru că întreruperea traficului cu petrol acolo influențează economic tot ce se întâmplă în restul lumii. România a decis să fie între aceste țări. Nu s-a stabilit între aceste țări, fiecare ceva, pentru că nu s-a stabilit nici care este planul. Singurul care a fost decis este că un număr de țări, printre care și România, au ridicat mâna și au spus da, o să mă implic și eu când va fi momentul pentru a se lua traficul acolo. Aceste țări urmează să se întrunească cel mai probabil, să analizeze care sunt nevoile, să vadă fiecare țară cum poate acoperi din aceste nevoi”, a declarat ministrul Apărării.

Editor : B.P.