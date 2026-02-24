Live TV

21 de poliţişti sunt anchetați pentru furtul de marfă în valoare de 300.000 de euro dintr-un magazin din Roma

Data publicării:
carabinieri
Carabinieri Italia. FOTO: Getty Images

Un total de 44 de persoane sunt investigate, inclusiv 21 de membri ai forţelor de ordine italiene, pentru furtul unor haine şi parfumuri în valoare de circa 300.000 de euro, furt efectuat cu complicitatea unei angajate a magazinului Coin din gara Termini din Roma, relatează marţi agenţiile EFE şi ANSA, citate de Agerpres.

Parchetul din Roma şi-a încheiat investigaţia în acest dosar iniţiată în octombrie 2024. Numărul persoanelor inculpate este de 44, dintre care 21 de membri ai Poliţiei şi ai Carabinierilor care erau trimişi la gara Termini pentru a asigura securitatea acolo, dar care sunt suspectaţi că furau haine din respectivul magazin, potrivit ziarului La Repubblica.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au dezvăluit care era modul lor de operare. Astfel, o casieriţă angajată a magazinului punea într-un dulap haine şi parfumuri, le scotea dispozitivele antifurt şi apoi punea articolele într-o plasă pe care o dădea poliţiştilor. Pentru a păcăli monitorizarea efectuată cu ajutorul camerelor, casieriţa strecura chitanţe vechi în acea plasă ori se prefăcea că face plăţi electronice.

Aceste sustrageri de bunuri au provocat pierderi semnificative magazinului, care şi-a închis porţile în urmă cu câteva luni. În timpul inventarului din februarie 2024 s-a observat o lipsă de gestiune în valoare de 184.000 de euro, iar în lunile următoare au dispărut alte produse în valoare totală de 94.000 de euro, jumătate provenind din raionul de parfumuri.

Într-una dintre înregistrările de pe camerele de supraveghere un poliţist este văzut cum intră în magazin cu o plasă de produse lactate pe care o lasă la casă, iar câteva ore mai târziu pleacă cu mai multe articole decât pare că a plătit.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
4
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
medvedev
5
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Șefa Muzeului Luvru, Laurence des Cars, și-a depus demisia, iar președintele Emmanuel Macron i-a acceptat-o.
Șefa Muzeului Luvru și-a dat demisia, după câteva luni de la spectaculosul furt al bijuteriilor Coroanei
Mașină de poliție din Italia.
Hoți prinși în flagrant într-un apartament din Italia. „Am greșit locuința”, s-au scuzat înainte să plece
politie masina noaptea girofar
Metodă nouă de furt în Bistrița-Năsăud. Hoții intră în case sub pretextul unui „cadou” și pleacă cu bunurile proprietarilor
Mobile phone users in London, UK - 19 May 2025
Bandele din Londra recrutează copii pe Snapchat pentru a fura telefoane. Zona unde turiștii sunt „ținte ușoare”
cos-cumparaturi-supermarket-profimedia
Produsele furate cel mai des din magazinele din România. Cum pleacă oamenii cu marfă pentru care nu plătesc
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Guvernul a adoptat ordonanțele pentru tăierile din administrație și...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan anunță că administrațiile locale vor decide asupra...
BUCURESTI - ZIUA NATIONALA - PARADA MILITARA - 1 DEC 2025
Cum va crește vârsta de pensionare la militari: Guvernul introduce...
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, despre pachetul de relansare economică: „Introducem...
Ultimele știri
Record pe calea ferată, tronson modernizat în 2 ani. Pro Infrastructură: Dovadă că poate performa dacă se aprinde focul PNRR sub scaun
Franța: Mii de actori denunță utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale în cinematografie. „O transformare profundă a profesiei”
15 state americane dau în judecată administraţia Trump pentru că a redus numărul de vaccinuri recomandate copiilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
Fanatik.ro
Legendarul Fabio Capello a făcut praf tactica lui Cristi Chivu pentru Inter – Bodo/Glimt 1-2: „Fumau o țigară...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Președintele lui Inter a făcut anunțul despre Cristi Chivu! Cum a comentat varianta Diego Simeone
Adevărul
Mărturia căpitanului unui petrolier sechestrat de Franța despre prezența a doi cetățeni ruși la bordul navei
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
Furie la Teheran după ce iranienii primesc mesaj despre Donald Trump. „Este om de acțiune”
Newsweek
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...