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Ungaria oprește toate reactoarele de la centrala nucleară Paks din cauza nivelului scăzut al Dunării

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Nuclear Power Plant In Paks, Hungary
Centrala nuclearoelectrică Paks din Ungaria. Sursa foto: Profimedia Images
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Ungaria va opri toate cele patru reactoare ale centralei nucleare de la Paks din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de secetă. Premierul Peter Magyar a anunțat că centrala funcționează deja la mai puțin de jumătate din capacitate, iar rețeaua electrică va compensa deficitul prin importuri de energie.

Centrala nucleară ungară de la Paks va fi oprită complet începând de joi sau de vineri, din cauza nivelului scăzut al Dunării, a anunţat premierul ungar Peter Magyar.

Centrala, care dispune de patru reactoare ruseşti, cu o capacitate totală de 2 gigawaţi, şi-a redus producţia de energie deja din cursul zilei de luni şi funcţionează în prezent la mai puţin de 50% din capacitate, potrivit Agerpres.

Pe fondul secetei, apele Dunării au scăzut la niveluri record săptămâna aceasta, perturbând de asemenea transporturile şi croazierele fluviale.

Premierul Peter Magyar a asigurat că reţeaua electrică a Ungariei poate susţine importuri care să compenseze producţia de energie pierdută prin suspendarea activităţii centralei Paks.

„Aşa cum stau lucrurile, se pare că închiderea completă a centralei Paks ar putea avea loc încă de astăzi, dar mai probabil mâine”, a indicat joi şeful guvernului ungar.

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El a promis miercuri un plan de urgenţă şi o listă a marilor consumatori de energie electrică şi apă, mai ales companii industriale, al căror consum ar putea fi limitat temporar în caz de necesitate.

Situația este similară cu cea din țara noastră. Miercuri seară, atât Ministerul Energiei, cât şi conducerea Nuclearelectrica informau că Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat, din cauza evoluţiei nefavorabile a condiţiilor hidrologice de pe Dunăre, după ce Unitatea 1 a fost deja închisă.

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Editor : M.I.

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