Ministrul Economiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, la Digi24, că specialiştii de la Praid caută soluţii pentru scoaterea apei din galeriile subterane turistice care au fost inundate şi pentru găsirea unui loc unde să fie evacuată apa şi să se creeze un lac sărat. Potrivit ministrului, sunt inundate şapte etaje subterane. Ministrul a adăugat că acest lucru se va face doar după ce autorităţile vor avea expertiza ştiinţifică necesară, care să ateste că este sigur să se facă şi condiţiile în care se vor face deversările.

„Avem specialiști din Spania, Germania, Olanda și Ungaria ajunși la Praid. Ieri am fost la fața locului și am emis ordinul de începere a lucrărilor pentru preluarea cursului de apă și devierea lui pentru a evita continuarea infiltrațiilor în vechea salină din Praid. Până în data de 1 iulie constructorul are termen să termine acest lucru. Deja excavatoarele sunt la fața locului, se lucrează în două schimburi. E foarte important ca această această activitate să fie terminată până la finalul lunii iunie. De asemenea, se ia în calcul modul în care poate să fie scoasă apa din galeriile subterane care au fost deschise turismului. Sunt în momentul de față șapte etaje subterane inundate.

Prefectul județului Harghita este pe teren. Căutăm o locație în care să creăm un lac sărat. Avem deja trei locuri. Experții în carte funciară identifică dacă sunt în domeniul public, dacă e nevoie de expropieri. Se lucrează la acest lucru și se caută alternativa pentru a evacua acea apă, după ce vom avea expertiza științifică care va atesta faptul că e sigur să se facă și condițiile în care se vor face aceste deversări.

Între timp, cel mai important lucru rămâne protecția oamenilor, de a nu pune în pericol nici viețile oamenilor care lucrează acum în acea zonă, nici a oamenilor care locuiesc acolo. De aceea au fost evacuați 27 de oameni din 45 de locuințe, multe dintre ele case de vacanță. Am fost pe teren, am văzut la fața locului și am acționat de îndată.

Am discutat cu ei. Ei au primit deja datele preliminare în cursul unei videoconferințe cu care a avut loc luni. Ai nevoie de timp ca să faci aceste expertize. Până la finalul săptămânii o să avem opinii din partea lor. Avem niște expertize preliminare din partea Institului Geologic Român și prioritatea este să ne asigurăm că oamenii nu sunt puși în pericol”, a spus Bogdan Ivan.

Prefectul judeţului Harghita, Petres Sándor, a afirmat că doar cei care desfășoară activități necesare la Salina Praid pot avea acces acolo, fiind respectate toată măsurile posibile de siguranță.

„O să avem poate și experți care trebuie să intre în acea zonă. La fel se intră doar dacă cineva trebuie să desfășoare activități necesare și sunt respectate toate măsurile posibile de siguranță. Acele comentarii de genul «zona nu-i închisă, că sunt acolo doi oameni», da, erau într-adevăr într-un filmuleț doi oameni, unul într-o vestă portocalie, celălalt într-o vestă verde. Erau muncitori echipați, care își făceau treaba acolo și o să mai fie”, spune acesta.

Prefectul judeţului Harghita, apel la deţinătorii de drone

Prefectul face apel la deţinătorii de drone care nu au treabă în zona Salinei Praid să nu le folosească, întrucât „pun în pericol” dronele echipelor de intervenţie, care desfăşoară zboruri „autorizate şi necesare” derulării activităţilor de salvare din perimetrul minei inundate.

„Avem deasupra zonei zboruri cu drone ale colegilor de la Salvamont, ale colegilor de la instituțiile de cercetare, ale experților. Sunt zboruri autorizate și necesare desfășurării activităților, dar am remarcat și intrări cu alte drone. Avem rugămintea către toată lumea în această zonă, cei care nu au treabă cu dronele proprii, le-am rugat foarte mult să nu mai zboare, pentru că pun în pericol dronele care chiar trebuie să ne sprijine în acțiunea de salvare”, spune oficialul.

Petres Sándor subliniază și el că „orice secundă în care nu există prăbușirea integrală și instantanee a acelei zone ne ajută, reduce riscul care ar putea să urmeze”.

„Păstrăm măsurile de securitate. V-am explicat că orice secundă în care nu există prăbușirea integrală și instantanee a acelei zone ne ajută, reduce riscul care ar putea să urmeze. Dar păstrăm aceste măsuri de siguranță în continuare.

Legat de grupul de experți, avem tot grupul la fața locului și avem și experții din țară care sprijină munca experților străini.

De la ora 11:00 a început prima ședință oficială a lor. Nu suntem noi în măsură să oferim alte informații despre activitatea lor”, mai precizează prefectul județului Harghita.

