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Noua metodă prin care hackerii încearcă să fure bani din conturi: campaniile de prevenire a fraudelor. Avertismentul MAI

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Foto: MAI/ Facebook

Ministerul Afacerilor Interne avertizează că infractorii cibernetici se folosesc de campanii false de prevenire a fraudelor pentru a fura datele cardurior bancare. În aceste condiţii, poliţiştii îi sfătuiesc pe oameni să nu introducă datele cardului şi să nu facă nicio plată, întrucât nicio instituţie a statului nu cere plata unei „amenzi” printr-o pagină de internet.

„ALERTĂ! Infractorii cibernetici se folosesc chiar şi de campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înşela oamenii”, se arată într-un mesaj al MAI postat pe pagina de Facebook a instituţiei.

Sub identitatea unor instituţii ale statului, utilizatorilor le este afişat „un mesaj fals” potrivit căruia telefonul sau calculatorul a fost blocat şi că trebuie să achite 2.480 de lei pentru deblocarea dispozitivului.

„Scopul real este furtul datelor cardului bancar”, avertizează poliţiştii.

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Aceştia îi sfătuiesc pe cetăţeni să nu introducă datele cardului şi să nu facă nicio plată, întrucât nicio instituţie a statului nu cere plata unei „amenzi” printr-o pagină de internet, potrivit News.ro.„Dacă întâlneşti un astfel de mesaj, închide imediat pagina şi nu interacţiona cu aceasta”, avertizează poliţiştii.

Totodată, aceştia le recomandă oamenilor să distribuie informaţia, pentru că „o simplă avertizare poate împiedica alte persoane să devină victime ale acestei fraude”.

Editor : M.B.

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