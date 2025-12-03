Un copil de 10 ani ar fi fost violat de un altul de 14 ani, într-un centru de plasament din județul Dolj, unde ambii copii locuiau. Poliția a fost anunțată de supraveghetorul lor, care i-a surprins pe cei doi minori.

Șeful centrului de plasament i-a surprins pe cei doi minori, pe cel de 10 ani abuzat sexual de cel de 14 ani, și a sunat la 112. Acesta a cerut ajutorul polițiștilor, care au venit la fața locului și au deschis un dosar penal pentru viol asupra unui minor.

Polițiștii au propus un ordin de protecție pentru minorul de 10 ani, însă cei de la centru au refuzat acest lucru.

Este o anchetă în desfășurare și la nivelul Direcției pentru Protecția Copilului Dolj. Conducerea instituției vrea să afle dacă au mai fost astfel de fapte în acest centru de plasament și dacă mai sunt și alți minori implicați.

Minorul de 10 ani abuzat a fost dus și la spital, unde i s-au făcut mai multe investigații medicale și a fost emis și un certificat medico-legal.

Editor : C.S.