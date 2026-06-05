Live TV

Video Angajații de la Casa de Pensii Dolj au întrerupt lucrul. Ei anunță proteste și săptămâna viitoare

Data actualizării: Data publicării:
Poteste
Captură: Digi24

Revoltă în rândul angajaților de la Casa de Pensii Dolj. Angajații protestează împotriva noii legi a salarizării. Ei spun că le vor fi reduse semnificativ veniturile și cer eliminarea inechităților salariale.

Este a doua zi de proteste la Casa de Pensii Dolj. Zeci de angajați au întrerupt lucru timp de o oră, între 9 și 10. Acest protest nu este singurul, pentru că în perioada următoare oamenii spun că vor ieși zilnic în curtea instituției și vor protesta.

Sunt nemulțumiți pentru că salariile lor vor scădea conform cu noua lege a a salarizării.

Salariile vor scădea și cu 2.000 lei iar oamenii sunt revoltați pentru că există anumite diferențe între salariile lor și salariile celor de la sediul central, care, spun angajații de aici, cele de acolo vor crește, în timp ce ale celor de aici, din teritoriu, vor scădea.

Oamenii spun că acești 2.000 de lei contează foarte mult pentru bugetul familiei și spun că aceste proteste vor continua săptămâna viitoare.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
olguta vasilescu
1
Reacția Olguţei Vasilescu după ce Constantin Toma și-a dat demisia din conducerea PSD...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
2
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două...
variola maimutei mpox
3
Doi cercetători au fost reținuți în SUA pentru că au încercat să introducă virusul mpox...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
4
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de...
contor pentru electricitate
5
ANRE a retras licenţa unui furnizor de energie, pentru prima dată în istoria instituţiei...
E oficial: Federația a exclus-o din competiție pe fosta adversară a FCSB-ului! "Ceva inacceptabil"
Digi Sport
E oficial: Federația a exclus-o din competiție pe fosta adversară a FCSB-ului! "Ceva inacceptabil"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta
„Cel mai mare protest al serviciilor publice de ambulanţă” în Bucureşti. Sindicaliştii, nemulţumiţi de tăierea sporurilor
Protests continue in Albania over planned tourism project
Manifestațiile din Albania împotriva complexului turistic susținut de Jared Kushner iau amploare: A fost o lipsă totală de transparență
ciocanel justitie
Activitatea în instanțe și parchete, afectată de protestele angajaților din Justiție. Grefierii reclamă salarii înghețate de 10 ani
BUCURESTI - DRAGOS PISLARU - CONFERINTA - 3 SEP 2025
Dragoș Pîslaru: Niciun salariu din sectorul public nu va scădea prin noua lege și niciun angajat nu va pleca acasă cu mai puţini bani
protest fabrica de arme cugir
Sute de angajați ai Fabricii de Arme din Cugir protestează față de veniturile mici. Mulți au salariul minim pe economie
Recomandările redacţiei
Donald Trump și Xi Jinping
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum...
vreme frumoasa 10.04
Vara începe în forță. ANM anunță temperaturi peste normal până în...
Racheta Oreşnik a fost introdusă recent în arsenalul militar rus şi este echipată cu şase focoase
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra...
tata si copil pe drum spre scoala
Tentativă de răpire la o școală din Bihor. Un bărbat a încercat să ia...
Ultimele știri
Eugen Tomac a demisionat miercuri seară de la preşedinţia PMP
CM 2026. Vuvuzelele, interzise pe stadioanele Cupei Mondiale. FIFA: „Vopseaua corporală şi tatuajele nu sunt considerate îmbrăcăminte”
SUA își revizuiesc prezența într-o țară europeană după eșecul unui acord. Anunțul Departamentului de Stat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri incredibile despre cum ar fi crescuți copiii lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Ce se știe...
Cancan
Milionarul și-a recuperat cu executorul judecătoresc Rollsul și acaretele de la fosta! Despărțire-ȘOC în...
Fanatik.ro
Ce proprietăți dețin, de fapt, Mariana Bitang și Octavian Bellu. Cum arată vila în care locuiesc antrenorii...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Petrolul Ploiești se transformă în pașalâc! Trei jucători ar putea pleca în Turcia
Adevărul
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de drona...
Playtech
Cine poate ieși mai devreme la pensie. Trei situații prevăzute de noua lege care îi avantajează pe români
Digi FM
Vila unde regina Elisabeta a II-a își savura ceaiul la malul mării a fost scoasă la vânzare. Cum arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții: Franța a luat bătaie la ea acasă, chiar înainte să înceapă Cupa Mondială!
Pro FM
Cum s-a schimbat viața Iulianei Luciu după ce a renunțat la televiziune: „E exact genul de haos care îmi...
Film Now
Matt Damon, impresionat de Tom Holland și Zendaya. Ce spune actorul despre unul dintre cele mai iubite...
Adevarul
Angajatorii sunt obligați, de pe 7 iunie, să justifice diferențele de salariu. Ce drepturi noi au angajații...
Newsweek
Ce pensie a primit un pensionar cu 12 ani lucrați în condiții normale și 9 ani de grupe? Cum se face calculul?
Digi FM
„Era furios”. Sharon Stone dezvăluie reacția halucinantă a soțului ei când medicii i-au recomandat o dublă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
„Sfântul Graal” al ornitologilor a fost găsit în Indonezia. Papagalul dispărut a reapărut după aproape un...
Film Now
Au trecut 10 ani de la despărțirea de Brad Pitt. Cum s-a schimbat viața Angelinei Jolie. Actrița a împlinit...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...