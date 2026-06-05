Revoltă în rândul angajaților de la Casa de Pensii Dolj. Angajații protestează împotriva noii legi a salarizării. Ei spun că le vor fi reduse semnificativ veniturile și cer eliminarea inechităților salariale.

Este a doua zi de proteste la Casa de Pensii Dolj. Zeci de angajați au întrerupt lucru timp de o oră, între 9 și 10. Acest protest nu este singurul, pentru că în perioada următoare oamenii spun că vor ieși zilnic în curtea instituției și vor protesta.

Sunt nemulțumiți pentru că salariile lor vor scădea conform cu noua lege a a salarizării.

Salariile vor scădea și cu 2.000 lei iar oamenii sunt revoltați pentru că există anumite diferențe între salariile lor și salariile celor de la sediul central, care, spun angajații de aici, cele de acolo vor crește, în timp ce ale celor de aici, din teritoriu, vor scădea.

Oamenii spun că acești 2.000 de lei contează foarte mult pentru bugetul familiei și spun că aceste proteste vor continua săptămâna viitoare.

Editor : Sebastian Eduard