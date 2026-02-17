Descoperire macabră: Zeci ce cadavre de bizoni, căprioare şi cerbi au fost găsite la o fermă din Cluj

Cel puțin 95 de cadavre de animale - bizoni, căprioare şi cerbi – au fost găsite pe câmp, la ferma de bizoni din Recea Cristur, judeţul Cluj, Prefectura dispunând deplasarea la faţa locului a reprezentanţilor mai multor instituţii.

Potrivit Cluj24, luni, 70 de cadavre de animale au fost descoperite pe cele 40 de hectare ale fermei de bizoni din Recea Cristur: bizoni, căprioare şi cerbi. Prefectura Cluj a dispus deplasarea la faţa locului a reprezentanţilor mai multor instituţii.

Marți, comisia mixtă trimisă în teren a mai descoperit încă 25 de animale moarte, aflate în diferite stadii de descompunere, mai arată publicația clujeană.

„În următoarele zile, după încheierea anchetei efectuată de către autorităţile cu atribuţii în domenii, vom reveni cu o informare completă”, au transmis, marţi seară, oficialii Prefecturii Cluj.

Specialiștii citați de publicația locală susțin că moartea acestor animale a început prin toamna anului trecut, iar acestea au trecut prin chinuri și foame înainte de a-și găsi sfârșitul pe câmp.

Autorităţile vor întruni Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) Cluj care va dispune măsuri care să protejeze animalele rămase, dar şi prevenirea bolilor, întrucât unele dintre animale sunt în stare avansată de descompunere.

Ferma de bizoni de la Recea Cristur, care era cea mai mare din Europa, a fost înfiinţată în 2014 de doi oameni de afaceri din Germania şi Danemarca şi a fost administrată de fostul chestor de poliţie Toma Rus, fost secretar de stat în MAI, fost şef al BCCO Cluj, care s-a retras ulterior din afacere, iar actualii proprietari nu mai au au bani pentru desfăşurarea activităţii.

Ferma avea o capacitate maximă de 2.000 de capete de bizoni.

Editor : A.C.