Doi bărbați au mers să taie porcul, dar s-au luat la bătaie pentru că nu s-au înțeles cum să-l împartă. Animalul nici nu era al lor

Doi bărbați din Prahova s-au întâlnit să taie porcul, dar au ajuns să se taie unul pe altul. Cei doi au mers la la un prieten să-l ajute cu tăierea porcului. Au băut mai multe pahare de alcool împreună, după care s-au luat la ceartă. S-au bătut, iar la un moment dat unul dintre ei a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe celălalt.

Incidentul a avut loc în comuna Florești, acolo unde mai multe persoane s-au întâlnit în gospodăria unui localnic pentru tăierea porcului. După doar câteva ore petrecute împreună, însă, două dintre acestea s-au luat la ceartă, iar una dintre ele a ajuns la spital, cu răni la nivelul abdomenului și la piciorul stâng.

Proprietarul curții în care a avut loc incidentul i-a chemat pe cei doi pentru a-l ajuta să taie porcul, cu promisiunea că la final vor primi și ei părți din animalul sacrificat. Pe fondul consumului de alcool, însă, cei doi s-au luat la ceartă, iar unul a fost înjunghiat.

Martorii susțin că motivul întregului scandal a fost reprezentat chiar de modul în care urma să fie împărțită carnea porcului tăiat.

Agresorul are acum dosar penal și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de tentativă de omor.

Editor : M.B.