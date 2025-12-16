Live TV

Doi bărbați au mers să taie porcul, dar s-au luat la bătaie pentru că nu s-au înțeles cum să-l împartă. Animalul nici nu era al lor

Data publicării:
porc se uită prin gard
Foto: Profimedia Images

Doi bărbați din Prahova s-au întâlnit să taie porcul, dar au ajuns să se taie unul pe altul. Cei doi au mers la la un prieten să-l ajute cu tăierea porcului. Au băut mai multe pahare de alcool împreună, după care s-au luat la ceartă. S-au bătut, iar la un moment dat unul dintre ei a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe celălalt.

Incidentul a avut loc în comuna Florești, acolo unde mai multe persoane s-au întâlnit în gospodăria unui localnic pentru tăierea porcului. După doar câteva ore petrecute împreună, însă, două dintre acestea s-au luat la ceartă, iar una dintre ele a ajuns la spital, cu răni la nivelul abdomenului și la piciorul stâng.

Proprietarul curții în care a avut loc incidentul i-a chemat pe cei doi pentru a-l ajuta să taie porcul, cu promisiunea că la final vor primi și ei părți din animalul sacrificat. Pe fondul consumului de alcool, însă, cei doi s-au luat la ceartă, iar unul a fost înjunghiat.

Martorii susțin că motivul întregului scandal a fost reprezentat chiar de modul în care urma să fie împărțită carnea porcului tăiat.

Agresorul are acum dosar penal și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de tentativă de omor.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Vladimir Putin
5
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Digi Sport
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat cu cutit in mana
Un bărbat de 55 de ani din Vaslui a fost găsit mort. El ar fi fost înjunghiat cu cuțitul în piept de soție
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu: Nu am luat în calcul nici măcar pentru o secundă demisia. Nu mă poate şantaja niciun om politic actual
barajul paltinu seaca
Criza apei din Prahova continuă: în trei comune apa rămâne nepotabilă
PRAHOVA - CAMPINA - APA POTABILA - 01 DEC 2025
DSP a ridicat restricţiile privind consumul apei în mai multe localităţi din Prahova, afectate de criza de la Paltinu
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Demisii în scandalul de la Paltinu. Diana Buzoianu anunță plecarea șefilor Apele Române și ABA Buzău. Ce a găsit Corpul de Control
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
„Trebuie să fim calmi, dar să investim în apărare”. Nicușor Dan...
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Ce spune raportul CSAT pe anul 2024 despre anularea alegerilor de...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Răzvan Cuc, reținut de procurorii DNA. Fostul ministru PSD al...
Statul Român a făcut apel în dosarul privind sechestrul pe bunurile...
Ultimele știri
Condamnarea primită de șoferul care a intrat anul trecut cu mașina în fanii lui Liverpool, aflați la celebrarea titlului
Rusia concentrează trupe în apropierea NATO. Germania avertizează asupra unei amenințări directe: „Vin doi ani critici”
Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o macara în Sectorul 1
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este...
Fanatik.ro
Profesorii preuniversitari, în vizorul unei schimbări majore. Ce interdicții ar putea avea în viitor
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Câţi bani a investit Valeriu Iftime la FC Botoşani! Suma este uriaşă: „La momentul de faţă, asta e socoteala”
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
De ce nu e bine să lași încărcătorul telefonului în priză tot timpul. Ce riști cu siguranța casei, factura la...
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Ce lovitură ar fi! Un atacant de 35 de ani, în locul lui Louis Munteanu
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Ministrul Muncii anunță un ajutor la pensie în 2026. Ar putea fi singurul pentru milioane de pensionari
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...