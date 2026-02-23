Dragobete 2026: Sărbătoarea iubirii în tradiția românească. Care sunt cele mai cunoscute și îndrăgite obiceiuri pe 24 februarie

Dragobetele reprezintă sărbătoarea tradițională a iubirii în spațiul românesc, considerată echivalentul local al Zilei Îndrăgostiților. Asociată simbolic cu sosirea primăverii, această zi marchează reînnoirea naturii și a sentimentelor, oferind cuplurilor ocazia de a-și exprima afecțiunea și de a celebra dragostea ca element definitoriu al patrimoniului cultural național.

De-a lungul timpului, ziua de 24 februarie a fost însoțită de numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții, menite să aducă noroc în iubire, să protejeze relațiile și să asigure armonia în viața tinerilor pe întreaga durată a anului.

Cine a fost Dragobete, zeul iubirii în mitologia românească

Dragobete este una dintre cele mai cunoscute figuri ale mitologiei românești, fiind considerat protectorul iubirii și al îndrăgostiților. Conform legendelor populare, acesta este fiul Babei Dochia, un personaj simbolic asociat cu sosirea primăverii și transformările naturii. În tradiția populară, Dragobete este descris ca un tânăr frumos, plin de viață și bunătate, care aduce bucurie și apropie oamenii prin puterea sentimentelor.

Se credea că Dragobete veghea asupra iubirii și a formării cuplurilor, fiind adesea asemănat cu un mesager al primăverii. Odată cu apariția sa, natura se trezea la viață, iar păsările și oamenii își găseau perechea. Această asociere simbolică cu renașterea naturii a transformat figura sa într-un simbol al începuturilor, al speranței și al armoniei.

De-a lungul timpului, imaginea lui Dragobete a rămas un reper al iubirii sincere și al echilibrului sufletesc, consolidându-se ca expresie a valorilor tradiționale românești, în care dragostea, tinerețea și natura sunt profund interconectate.

Cele mai cunoscute tradiții și obiceiuri de Dragobete 2026

De Dragobete, tinerii satului se adunau în grupuri pentru a participa la jocuri, cântece și hore tradiționale, într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Aceste întâlniri depășeau rolul recreativ, reprezentând adevărate ritualuri sociale menite să consolideze relațiile și să marcheze simbolic începutul primăverii. În acest cadru, sărutul dintre fete și băieți căpăta o semnificație specială, fiind considerat un semn al iubirii autentice.

Culesul florilor de primăvară

În spiritul reînnoirii, tinerele porneau să culeagă primele flori ale primăverii, precum ghioceii sau viorelele, considerate simboluri ale purității și iubirii autentice. Aceste flori erau oferite persoanei dragi, gestul fiind privit ca o dovadă de afecțiune și speranță pentru un nou început. În anumite regiuni, fetele păstrau florile sub pernă, în credința că astfel își vor visa ursitul sau vor atrage noroc și împlinire în dragoste.

Schimbul de daruri între îndrăgostiți

Pe lângă oferirea florilor, Dragobetele reprezenta și un prilej pentru schimbul de cadouri simbolice. Tinerii dăruiau mici suveniruri, panglici colorate sau bijuterii simple, fiecare obiect având rolul de a transmite grijă, devotament și afecțiune. Astfel, relațiile se consolidau, iar sărbătoarea devenea o ocazie de a transforma emoțiile în amintiri de durată.

Vizitele în sat și împodobirea caselor

Data de 24 februarie nu era sărbătorită doar la nivel individual, ci implica întreaga comunitate. Tinerii obișnuiau să viziteze gospodăriile satului, aducând urări de dragoste, sănătate și bunăstare, contribuind astfel la consolidarea legăturilor sociale.

În paralel, casele erau împodobite cu flori și plante simbolice, iar portul tradițional, alături de hore și dansuri colective, completa atmosfera festivă. Astfel, sărbătoarea devenea nu doar un prilej de a celebra iubirea, ci și un moment de întâlnire între oameni, când întreaga comunitate întâmpina primăvara cu optimism și sperență.

Superstiții și credințe populare de 24 februarie

Ziua de Dragobete este însoțită de numeroase superstiții, care reflectă rolul protector și simbolic al sărbătorii în viața comunității. Conform credinței populare, cuplurile care se sărută în această zi vor rămâne împreună pe tot parcursul anului, gest considerat un semn al iubirii sincere și al stabilității în relație. De asemenea, oferirea florilor sau a micilor daruri simbolice era privită ca o promisiune a unei legături curate, binecuvântată cu noroc și armonie.

Semnele din natură purtau la rândul lor semnificații aparte. Dacă ploua de Dragobete, se considera că primăvara va fi bogată și roditoare, iar auzul glasului pupezei era interpretat drept simbol al hărniciei și vitalității pentru întregul an. În același timp, ziua trebuia trăită cu bucurie, căci tristețea, lacrimile sau certurile erau percepute ca semne nefavorabile, capabile să aducă ghinion în dragoste și să tulbure liniștea sufletească.

În anumite regiuni, tradițiile de Dragobete aveau și o puternică dimensiune ritualică. Fetele obișnuiau să pună busuioc sub pernă, sperând să își viseze ursitul, într-un gest încărcat de speranță și emoție. Comportamentul păsărilor era, de asemenea, atent observat: împerecherea acestora simboliza fidelitatea și echilibrul, fiind interpretată ca un semn că relațiile vor fi durabile și fericite.

Prin aceste credințe și obiceiuri, sărbătoarea și-a păstrat până astăzi farmecul, reunind simbolic iubirea, natura și viața comunitară. Ea rămâne o expresie autentică a tradiției românești, în care sentimentele, speranța și dorința de armonie ocupă un loc central.

Editor : M.C.