Foto Garda de Mediu, verificări după incendiul de la CET Vest: Solul, posibil contaminat pe o suprafaţă de 50 de metri pătraţi

incendiu cet vest transformator
Foto: Garda Națională de Mediu/ Facebook

Garda de Mediu a anunţat, miercuri, că a făcut verificări după incendiul de la CET Vest din Bucureşti, unde transformatoarele funcţionează pe bază de ulei de răcire, şi a constatat că există posibilitatea ca solul să fie contaminat pe o suprafaţă de 50 de metri pătraţi. S-a dispus prelevarea de probe pentru analize, eventuala decontaminare, dacă este cazul, şi eliminarea deşeurilor prin operatori autorizaţi. 

„În seara zilei de 20 aprilie 2026, la ora 23:36, la instalaţiile Electrocentrale CET-Vest a izbucnit un incendiu. Totul a început la staţia tehnică 6KV – TATB, situată la nivelul inferior al amplasamentului, unde focul s-a manifestat iniţial pe o suprafaţă de 20–30 de metri pătraţi, afectând celulele şi barele electrice ale staţiei. Ceea ce a complicat situaţia a fost modul în care incendiul s-a extins. Prin cablurile electrice, defecţiunea s-a propagat rapid către staţia de 6KV generale, avariind-o în proporţie de 40%, iar de acolo a ajuns la cele două transformatoare principale — TGA şi TGB — de 110/6KV”, au transmis, miercuri, oficialii Gărzii de Mediu, pe Facebook.

Aceştia precizează că aceste transformatoare funcţionează pe bază de ulei de răcire, iar când uleiul s-a supraîncălzit, a provocat aprinderea lor, urmată de o explozie. 

„O săptămână mai târziu, pe 27 aprilie 2026, o echipă formată din comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Municipiului Bucureşti, reprezentanţi ai Direcţiei de Mediu a Municipiului Bucureşti şi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «Dealul Spirii» Bucureşti-Ilfov s-a deplasat la faţa locului pentru o inspecţie detaliată. Scopul acesteia a fost de a colecta toate datele necesare şi de a întocmi notificarea oficială de accident/incident, conform legislaţiei în vigoare”, mai precizează sursa citată. 

Constatările vizuale ale echipei au arătat că solul din zona afectată a fost posibil contaminat pe o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi. 

„Cât priveşte calitatea aerului, deşi în noaptea incendiului nu au fost realizate măsurători la faţa locului, staţiile de monitorizare din zonă nu au înregistrat nicio depăşire a valorilor limită admise. În urma controlului, comisarii GNM-CMB au dispus două măsuri: efectuarea analizelor de sol în zonele posibil afectate şi transmiterea rapoartelor către GNM, precum şi decontaminarea terenului, dacă va fi necesară”, precizează Garda de Mediu. 

De asemenea, s-a dispus eliminarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase rezultate în urma incidentului prin operatori autorizaţi. 

Editor : A.C.

