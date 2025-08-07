Live TV

Foto Incendiu în incinta fostei Grădini de Vară din Mamaia. Anunțul Ministerului Culturii

Data publicării:
gradina de vara mamaia incendiu
Foto: Ministerul Culturii

Ministerul Culturii a anunţat, joi seară, că un incendiu a izbucnit în incinta fostei Grădini de Vară din Mamaia, imobil aflat în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „RomâniaFilm”. Au ars gherete amplasate în apropierea fostului imobil, precum şi diverse materiale depozitate de-a lungul timpului de persoane din zonă. Situaţia va fi evaluată după ce se va permite accesul în zonă, transmite instituția pe Facebook.

„Ministerul Culturii a fost informat cu privire la producerea unui incendiu în incinta fostei Grădini de Vară din Mamaia, imobil aflat în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «RomâniaFilm» (RADEF). Au intervenit prompt echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv Punctul de Lucru Tomis şi Detaşamentul Fripis şi un echipaj SMURD din cadrul Staţiei Mamaia”, anunţă, joi seară, Ministerul Culturii.

Instituţia a transmis că, din primele date, incendiul a afectat mai multe gherete amplasate în apropierea fostului imobil, precum şi diverse materiale depozitate de-a lungul timpului de persoane din zonă.

„De asemenea, au fost afectate şi elemente ale unei structuri improvizate, realizate anterior de fostul chiriaş. Ministerul Culturii, prin intermediul RADEF şi în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Constanţa, va analiza situaţia la faţa locului imediat ce accesul va fi permis de autorităţile abilitate”, a mai transmis Ministerul Culturii pe Facebook.

