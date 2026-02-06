Live TV

Video Incendiu puternic într-un bloc din Năvodari. Un bărbat a murit, zeci de adulți și copii evacuați

Data publicării:
photo-collage.png (62)
Incendiu puternic într-un bloc din Năvodari. Un bărbat a murit, zeci de adulți și copii evacuați. Foto Digi24

Un incendiu puternic a izbucnit, vineri seară, într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din Năvodari. Pompierii ajunși la fața locului au găsit în interiorul locuinței o persoană decedată, iar mai mulți locatari au fost evacuați din imobil, din cauza fumului dens și a riscului de extindere a flăcărilor.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au anunțat că au fost solicitați să intervină după ce incendiul s-a manifestat violent în apartament. La fața locului au fost mobilizate patru echipaje SMURD, o autoscară, o autoplatformă, patru autospeciale de stingere și autospeciala de transport victime multiple.

„Incendiul se manifestă violent. Persoanele de pe scară sunt evacuate în aceste momente”, au transmis pompierii în timpul intervenției.

În urma operațiunilor de salvare, o persoană a fost găsită decedată în locuința afectată de incendiu. Totodată, 26 de adulți și patru copii au fost evacuați de echipajele de intervenție, iar alte 14 persoane au reușit să iasă singure din imobil.

Patru persoane, trei femei și un copil, sunt evaluate de echipajele medicale aflate la fața locului. Autoritățile nu au comunicat, până la acest moment, dacă aceștia vor fi transportați la spital. Cauza incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și a cercetărilor.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

