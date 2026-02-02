Live TV

Un bărbat cu dublă cetăţenie, română şi americană, a murit după ce a făcut infarct în sediul Poliţiei Corabia

ambulanta smurd
Foto: ISU

Decesul unui bărbat cu dublă cetăţenie română şi americană, produs în urmă cu două zile în sediul Poliţiei Corabia, ar fi fost consecinţa unui infarct miocardic acut, au informat, luni, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, potrivit Agerpres.

Persoana care a decedat sâmbătă în sediul Poliţiei Corabia este un bărbat în vârstă de 69 de ani, de origine română, însă plecat de mulţi în Statele Unite ale Americii şi reîntors recent în vizită la rude în judeţul Olt.

Potrivit unor surse judiciare, în ziua de 31 ianuarie, el a fost oprit în trafic, pe Drumul Judeţean 544A, la ieşire din oraşul Corabia, de un echipaj de poliţişti după ce aceştia ar fi observat că bărbatul oprea des autoturismul la volanul căruia se afla. El ar fi fost cunoscut cu afecţiuni cardiace, însă nu le-ar fi spus poliţiştilor că se simte rău.

Din cauză că a prezentat un permis de conducere auto valabil numai în SUA, bărbatul ar fi fost condus la sediul Poliţiei Corabia, iar după ce a intrat în imobil, ar fi căzut din picioare şi ar fi rămas inconştient.

„Întrucât acesta a prezentat un permis de conducere emis de autorităţile din Statele Unite ale Americii, iar la momentul controlului nu au fost prezentate documente din care să rezulte dreptul de a conduce autovehicule pe teritoriul României, persoana în cauză a fost condusă la sediul Poliţiei oraşului Corabia, în vederea efectuării unor verificări şi stabilirii situaţiei de fapt. În timp ce se afla în sediul unităţii de poliţie, bărbatul s-a dezechilibrat şi a căzut, suferind un traumatism la nivelul capului, pierzându-şi starea de conştienţă. La faţa locului a intervenit un echipaj de prim ajutor, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acestuia”, au precizat reprezentanţii IPJ Olt.

Incidentul s-ar fi produs în apropierea intrării în sediul Poliţiei Corabia şi ar fi fost surprins de camerele de supraveghere din clădire.

După decesul bărbatului, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia şi a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, urmărirea penală fiind efectuată de către procuror.

IPJ Olt mai notează că, potrivit concluziilor preliminare ale medicului legist, „decesul bărbatului s-ar fi datorat unei insuficienţe cardio-respiratorii acute, consecinţa unui infarct miocardic acut”. 

