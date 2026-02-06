Sportivii români au defilat, vineri seară, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. România este reprezentată la competiție de 28 de sportivi și o rezervă, delegația tricoloră fiind a 71-a care a intrat în paradă.

Defilarea României a avut loc din patru locații diferite, în contextul formatului descentralizat al ceremoniei.

La Milano, purtătorul de drapel al delegației României a fost Julia Sauter, sportivă care concurează la patinaj artistic.

La Livigno, delegația Team Romania a fost condusă în arenă de Kata Mandel, la snowboard, și Alexandru Ștefănescu, la schi alpin.

La Predazzo, România a fost reprezentată în fruntea defilării de Daniela Toth, sportivă la sărituri cu schiurile, și Paul Pepene, schior fondist.

La Cortina d’Ampezzo, unde se află cea mai numeroasă parte a delegației, Mihai Tentea, component al echipei de bob, a condus grupul de sportivi, din care face parte și Raluca Strămăturaru, participantă la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă.

Delegația României concurează la opt discipline. La biatlon, în Satul Olimpic Anterselva, România este reprezentată de șase sportivi: Anastasia Tolmacheva și Andreea Mezdrea la feminin, respectiv George Buta, George Colțea, Raul Flore și Dmitrii Shamaev la masculin. Echipa tehnică este condusă de Gheorghe Stoian și Vasile Gheorghe, cu Sorin Gîrbacea, Cristian Moșoiu și alți antrenori secunzi.

La bob, în Satul Olimpic Cortina, România participă cu patru sportivi titulari, Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu și Mihai Tentea, precum și cu o rezervă, Andrei Nica. Antrenor principal este Iulian Păcioianu.

La patinaj artistic, în Satul Olimpic Milano, România este reprezentată de Julia Sauter, antrenată de Roxana Luca. La sanie, tot la Cortina, delegația tricoloră aliniază șapte sportivi, printre care Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru și Valentin Crețu, sub coordonarea antrenorului Alexandru Comșa.

La sărituri cu schiurile, în Satul Olimpic Predazzo, România participă cu patru sportivi, Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina și Mihnea Spulber, antrenați de Florin Spulber. La schi alpin, competițiile se desfășoară la Cortina pentru probele feminine și la Bormio pentru cele masculine, România fiind reprezentată de Sofia Moldovan și Alexandru Ștefănescu. La schi fond, tot la Predazzo, România participă cu Delia Reit, Paul Pepene și Gabriel Cojocaru.

La snowboard, în Satul Olimpic Livigno, România este reprezentată de două sportive, Kata Mandel și Henrietta Bartalis, coordonate de antrenorul Kinda Geza.

Participarea României la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 marchează una dintre cele mai numeroase delegații tricolore din ultimii ani, sportivii urmând să intre în competiții pe parcursul următoarelor zile.

