Live TV

Video&Foto Sportivii români au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1072657502
Delegația României defilând la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Foto Profimedia

Sportivii români au defilat, vineri seară, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. România este reprezentată la competiție de 28 de sportivi și o rezervă, delegația tricoloră fiind a 71-a care a intrat în paradă.

Defilarea României a avut loc din patru locații diferite, în contextul formatului descentralizat al ceremoniei.

Citește și: De ce defilează sportivii din patru locuri la Jocurile Olimpice: Ceremonie de deschidere fără precedent la Milano-Cortina 2026

La Milano, purtătorul de drapel al delegației României a fost Julia Sauter, sportivă care concurează la patinaj artistic.

Delegația României defilând la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Foto Profimedia
Delegația României defilând la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Foto Profimedia
Deschide galeria foto

Delegația României defilând la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Foto Profimedia | Poza 1 din 5
Delegația României defilând la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Foto Profimedia
Delegația României defilând la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Foto Profimedia | Poza 2 din 5
Delegația României defilând la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Foto Profimedia
Delegația României defilând la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Foto Profimedia | Poza 3 din 5
Delegația României defilând la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Foto Profimedia
Delegația României defilând la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Foto Profimedia | Poza 4 din 5
Delegația României defilând la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Foto Profimedia
Delegația României defilând la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Foto Profimedia | Poza 5 din 5
Delegația României defilând la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Foto Profimedia
,

La Livigno, delegația Team Romania a fost condusă în arenă de Kata Mandel, la snowboard, și Alexandru Ștefănescu, la schi alpin.

La Predazzo, România a fost reprezentată în fruntea defilării de Daniela Toth, sportivă la sărituri cu schiurile, și Paul Pepene, schior fondist.

La Cortina d’Ampezzo, unde se află cea mai numeroasă parte a delegației, Mihai Tentea, component al echipei de bob, a condus grupul de sportivi, din care face parte și Raluca Strămăturaru, participantă la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Delegația României concurează la opt discipline. La biatlon, în Satul Olimpic Anterselva, România este reprezentată de șase sportivi: Anastasia Tolmacheva și Andreea Mezdrea la feminin, respectiv George Buta, George Colțea, Raul Flore și Dmitrii Shamaev la masculin. Echipa tehnică este condusă de Gheorghe Stoian și Vasile Gheorghe, cu Sorin Gîrbacea, Cristian Moșoiu și alți antrenori secunzi.

La bob, în Satul Olimpic Cortina, România participă cu patru sportivi titulari, Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu și Mihai Tentea, precum și cu o rezervă, Andrei Nica. Antrenor principal este Iulian Păcioianu.

La patinaj artistic, în Satul Olimpic Milano, România este reprezentată de Julia Sauter, antrenată de Roxana Luca. La sanie, tot la Cortina, delegația tricoloră aliniază șapte sportivi, printre care Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru și Valentin Crețu, sub coordonarea antrenorului Alexandru Comșa.

La sărituri cu schiurile, în Satul Olimpic Predazzo, România participă cu patru sportivi, Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina și Mihnea Spulber, antrenați de Florin Spulber. La schi alpin, competițiile se desfășoară la Cortina pentru probele feminine și la Bormio pentru cele masculine, România fiind reprezentată de Sofia Moldovan și Alexandru Ștefănescu. La schi fond, tot la Predazzo, România participă cu Delia Reit, Paul Pepene și Gabriel Cojocaru.

La snowboard, în Satul Olimpic Livigno, România este reprezentată de două sportive, Kata Mandel și Henrietta Bartalis, coordonate de antrenorul Kinda Geza.

Participarea României la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 marchează una dintre cele mai numeroase delegații tricolore din ultimii ani, sportivii urmând să intre în competiții pe parcursul următoarelor zile.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
donald trump
4
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
5
Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către...
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Digi Sport
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Milan Cortina Olympics Opening Ceremony
De ce au defilat sportivii din patru locuri la Jocurile Olimpice: Ceremonie de deschidere fără precedent la Milano-Cortina 2026
Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Opening Ceremony
Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 au început. Ceremonia de deschidere, în această seară la Milano
Cristi Chivu
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile orașului Milano
România la Jocurile Olimpice 2026. Inquam Photos/ George Calin
Jocurile Olimpice 2026: Programul complet al sportivilor români la Milano-Cortina
Interior Minister'S Statement On The Presence Of U.S. Agents At The Winter Olympics
Agenții ICE nu vor juca „niciun rol operativ” în timpul Jocurilor Olimpice 2026 în Italia
Recomandările redacţiei
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
Maia Sandu, despre raportul din SUA și cazul României: „Libertatea de...
Sediul DNA
Trei persoane reținute după perchezițiile de la Primăria Sectorului...
tiktok
Scandalul TikTok, reacții pe scena politică din România. Ministrul...
Viktor Orban Călin Georgescu
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe...
Ultimele știri
Norvegia anchetează legăturile oficialilor săi cu Epstein, în contextul în care tot mai multe state europene sunt afectate de scandal
O vastă rețea de spălare de bani, destructurată după arestări în Franța și România. Banii proveneau în special din traficul de droguri
Adăpost de câini din Zaporojie, lovit de o dronă rusească. 13 animale au fost ucise: „Un adevărat carnagiu”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima...
Fanatik.ro
Sportiva de la Jocurile Olimpice de iarnă care a apărut pe coperta unei reviste pentru adulți. E admirată de...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Cine este senzația JO 2026 de la Milano Cortina. Este iubita unui celebru american și are 5 milioane de...
Adevărul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Margot Robbie a dârdâit în rochie transparentă și subțire ca o foiță, în ploaia londoneză. Jacob Elordi a...
Adevarul
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău”...
Newsweek
Pensie de doar 1.250 lei după 29 ani de muncă. Care pensionari iau pensii sub 2.000 lei deși au 30 ani vechime
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Rebecca Ferguson, adevărul despre plecarea din franciza "Mission: Impossible": "Contractul meu se încheiase"
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă