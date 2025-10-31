Live TV

Moșii de toamnă 2025: Ce alimente se împart în Sâmbăta Morților. Recomandarea preotului pentru fiecare pachet oferit de pomană

Data publicării:
Moșii de Toamnă 2025. Foto Getty Images
Moșii de Toamnă 2025. Foto Getty Images
Din articol
Moșii de toamnă 2025: Semnificația praznicului celebrat pe 1 noiembrie Ce alimente recomandă preotul să se împartă de Sâmbăta Morților Ce se face în Sâmbăta Morților de toamnă

Conform calendarului ortodox, sâmbătă, 1 noiembrie 2025, biserica ortodoxă prăznuiește Moșii de toamnă, zi consacrată pomenirii generale a celor adormiți. Această sărbătoare, cunoscută în tradiția populară și sub denumirea de Sâmbăta Morților de toamnă, reprezintă ultima mare celebrare a memoriei celor trecuți la cele veșnice din cursul anului bisericesc, având o profundă semnificație spirituală și comunitară în rândul credincioșilor ortodocși.

Moșii de toamnă constituie un moment simbolic de comuniune între lumea văzută și cea nevăzută, între cei vii și cei adormiți. Prin rugăciune și acte de milostenie, credincioșii își afirmă responsabilitatea spirituală față de memoria celor plecați, cultivând continuitatea legăturii dintre generații și invocând mila și iertarea lui Dumnezeu pentru sufletele acestora.

Moșii de toamnă 2025: Semnificația praznicului celebrat pe 1 noiembrie

În tradiția ortodoxă, sâmbăta este ziua în care trupul Mântuitorului Iisus Hristos a stat în mormânt, motiv pentru care biserica a rânduit ca această zi să fie dedicată pomenirii celor adormiți. Moșii de toamnă reprezintă, așadar, o zi a recunoștinței și a rugăciunii, în care credincioșii se roagă pentru sufletele rudelor, prietenilor și binefăcătorilor trecuți la cele veșnice.

Termenul „moși” provine din tradiția populară și desemnează strămoșii, părinții și rudele plecate din această lume, fiind expresia legăturii neîntrerupte dintre generații.

Despre pomenirea celor adormiți, Sfântul Ioan Gură de Aur a spus: „Să ne rugăm pentru cei morți, iar dacă cel mort este păcătos, să i se dezlege păcatele; iar dacă este un drept, să câștige prinos de plată și să mijlocească la Dumnezeu pentru noi.”

De-a lungul anului bisericesc, biserica ortodoxă a rânduit mai multe zile de pomenire colectivă a morților, cunoscute sub numele de „Moși” și anume: Moșii de primăvară (de Mucenici), Moșii de vară (înainte de Rusalii), Moșii de toamnă (în prima sâmbătă din luna noiembrie) și Moșii de iarnă (înainte de Lăsatul secului de carne).

Ce alimente recomandă preotul să se împartă de Sâmbăta Morților

„În tradiția ortodoxă, Sâmbăta Morților este o zi de rugăciune, de reculegere și de pomenire a celor trecuți în veșnicie. Credincioșii participă la slujbe speciale, iar după acest obicei, se împart pachete cu alimente. Gestul are atât rolul de a-i sprijini pe cei aflați în nevoie, cât și acela de a păstra vie amintirea celor dragi care nu mai sunt printre noi.

Pachetele de pomană variază în funcție de zonă și pot cuprinde nuci, struguri, pere și alte fructe de toamnă, dar și plăcinte cu dovleac și colivă sau grâu fiert. În anumite regiuni, tradiția adaugă și un simbol aparte: un bănuț strecurat în pachet, despre care se crede că aduce noroc celui care primește și, deopotrivă, celui care dăruiește.” a explicat pentru Digi24 Părintele Gabriel Cazacu, preot la mănăstirea Cașin din București

Ce se face în Sâmbăta Morților de toamnă

Sărbătoarea Moșilor de toamnă este strâns legată de o serie de tradiții și obiceiuri cu rădăcini adânci în spiritualitatea și cultura populară românească. În această zi de mare însemnătate pentru credincioșii ortodocși, în toate bisericile din țară se săvârșesc slujbe de parastas, iar oamenii aduc pomelnice și alimente care sunt binecuvântate de preot și împărțite de pomană în amintirea celor adormiți.

De obicei, lângă fructe, se oferă de pomană și mâncare gătită, adesea servită în vase de lut, precum și colivă, colaci sau o sticlă de vin din recolta nouă. Tradiția populară recomandă să nu se dea de pomană obiecte personale ale celor răposați, cum ar fi haine sau accesorii, acestea fiind considerate bunuri care trebuie păstrate în familie.

În multe regiuni ale țării, oamenii merg la cimitir pentru a curăța și împodobi mormintele, aprind candele și rostesc rugăciuni, transformând această zi într-un moment de reculegere, recunoștință și comuniune cu strămoșii. Lumânările aprinse simbolizează lumina credinței și speranța în mântuire, iar actele de milostenie exprimă iubirea și solidaritatea între cei vii și cei adormiți.

Tradiția mai spune că, în ziua Moșilor de toamnă, nu este bine să se muncească pe câmp sau să se facă activități casnice care implică efort fizic, pentru ca ziua să fie petrecută în liniște și rugăciune. Se crede că pomenirile făcute cu sinceritate și rugăciunile rostite din inimă aduc pace sufletelor celor plecați și binecuvântare celor rămași.

Potrivit credințelor populare, vizitele în alte case ar trebui evitate în această zi, cu excepția celor făcute pentru împărțirea de alimente de pomană, gest care menține vie tradiția milosteniei și a comuniunii creștine.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati americani mihail kogalniceanu
1
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
certificat de nastere
2
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
plen camera deputatilor
3
Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind prezența...
d trump saluta de pe scara air force one
4
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
5
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
Digi Sport
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Kharkiv, Ukraine, July 22, 2025 Military memorabilia consisting of various Russian army items, such as documents and shells recovered from the battlef
Mărturii șocante de pe frontul din Ucraina: Cel puțin 100 de ofițeri...
130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom
Extinderea UE după calculele lui Viktor Orban: De ce respinge...
ANDREI PLESU 4744423-Mediafax Foto-Theodor Pana
Andrei Pleșu, despre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu: unul e o...
tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Cu voință, va fi...
Ultimele știri
Cum și de ce s-a lepădat Bill Gates de „alarmismul” schimbărilor climatice: „Nu vor duce la dispariția umanității”
FBI a rămas fără bani pentru informatori și operațiuni sub acoperire. Criză de fonduri din cauza blocajului guvernamental din SUA
Atacul cu pagere al Israelului în Liban inspiră un thriller de spionaj: „Frequency Of Fear”, cu vedetele din „Fauda”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Tradiții și obiceiuri de Halloween 2025. Foto Getty Images
Halloween 2025: Semnificația dovleacului sculptat și cele mai populare tradiții pe 31 octombrie
Sfântul Dimitrie cel Nou 2025, Basarabov, ocrotitorul Bucureștilor. Foto Getty Images
Sfântul Dimitrie cel Nou, Basarabov, ocrotitorul Bucureștilor. Care sunt cele mai importante tradiții pentru ziua de 27 octombrie 2025
Sfântul Dumitru 2025. Foto Getty Images
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir 2025: De ce este interzis să muncești pe 26 octombrie. Explicațiile preotului
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Dumitru. Foto Getty Images
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Dumitru. Lista celor mai populare prenume care își serbează onomastica pe 26 octombrie
militari români
Ilie Bolojan: „Războiul din Ucraina a schimbat ce consideram stabil în regiune. România nu își permite să fie nepregătită”
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
Fanatik.ro
ANAF vrea să-i ia 7 milioane de lei lui Gigi Becali! Cum s-a ajuns la această sumă uriașă, care ar fi...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Doliu la Universitatea Craiova! A murit în război
Adevărul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va...
Playtech
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi Sport
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice...
Pro FM
Lora, adevărul despre perioada în care și-a pierdut tatăl: „Am avut tot timpul orgoliul femeii care poate...
Film Now
Sydney Sweeney, noua femeie fatală de la Hollywood, într-o rochie care nu a lăsat loc imaginației. Eleganță...
Adevarul
„Calm Down”. Elanul nuclear al lui Medvedev, temperat de ministrul belgian al Apărării pe ritmurile Selenei...
Newsweek
Tabelul care arată când poți ieși la pensie în funcție de anul nașterii. Cum știi ce vechime ai?
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Un cuplu atât de admirat. Paul Bettany și Jennifer Connelly, de mână pe covorul roșu, la o premieră pe...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles