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Noi detalii despre incidentul cibernetic de la MIPE. O aplicație pentru beneficiarii privați rămâne indisponibilă

Data publicării:
Internet Hacking Photo Illustrations, Krakow, Poland - 17 Aug 2021
Atac cibernetic. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat vineri că aplicația „Achiziții Beneficiari Privați”, utilizată pentru derularea procedurilor de achiziții în cadrul proiectelor finanțate din Politica de Coeziune, a fost ținta unui incident cibernetic și rămâne indisponibilă. 

Aplicația „Achiziții Beneficiari Privați”, administrată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, nu mai poate fi accesată în urma unui incident cibernetic, a anunțat instituția. Platforma este destinată derulării procedurilor de achiziții de către beneficiarii privați ai proiectelor finanțate prin Politica de Coeziune.

„Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță că aplicația Achiziții Beneficiari Privați, dedicată derulării procedurilor de achiziții de către beneficiarii privați ai proiectelor finanțate din Politica de Coeziune, a fost ținta unui incident cibernetic. În prezent, aplicația Achiziții Beneficiari Privați nu poate fi accesată”, a transmis MIPE.

Ministerul a subliniat că platforma afectată nu este folosită pentru implementarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Subliniem faptul că această aplicație nu este utilizată pentru implementarea proiectelor finanțate din PNRR”, se precizează în comunicat. „Imediat după sesizarea incidentului, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a sesizat instituțiile cu atribuții în domeniu”.

Echipele tehnice ale ministerului lucrează împreună cu specialiștii instituțiilor abilitate pentru a analiza atacul și pentru a restabili funcționarea platformei. „În prezent, echipele tehnice din MIPE lucrează cu echipele din cadrul instituțiilor abilitate pentru analizarea incidentului și reoperaționalizarea acestei aplicații”, potrivit comunicatului. Ministerul a precizat că va publica informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

Incidentul are loc după atacul cibernetic major care a afectat sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În acel caz, indisponibilitatea aplicației e-Terra a blocat înregistrarea unor noi cereri și soluționarea celor deja depuse.

Editor : M.I.

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