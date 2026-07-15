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Video Blocajul de la ANCPI îi îngrijorează pe românii care cumpără locuințe. Tot mai mulți cer prelungirea termenului pentru TVA de 9%

Andreea Dobra Data actualizării: Data publicării:
chei de la apartament de inchiriat
Credit foto: Guliver/Getty Images
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Din articol
Cumpărătorii spun că nu își mai pot finaliza tranzacțiile De ce este atât de important termenul de 31 iulie PACT susține prelungirea termenului până în 2027

Atacul cibernetic care a blocat sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) îi îngrijorează pe românii aflați în procesul de cumpărare a unei locuințe. Cu mai puțin de două săptămâni înainte de majorarea TVA pentru locuințele noi, tot mai mulți cumpărători spun că riscă să nu își poată finaliza tranzacțiile la timp și cer autorităților prelungirea termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9%.

Îngrijorarea acestora vine după ce Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunțat că a fost ținta unui atac cibernetic, care a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției.

Potrivit ANCPI, toate sistemele informatice gestionate de instituție, inclusiv aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra și adresele de e-mail, sunt nefuncționale începând din 14 iulie. Instituția estimează că aplicația e-Terra nu va fi disponibilă, cel mai probabil, până la finalul acestei săptămâni.

ANCPI precizează că datele administrate prin sistemele informatice sunt în siguranță și nu au fost compromise, iar circumstanțele atacului sunt investigate de instituțiile competente ale statului.

„Începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI, inclusiv adresele de e-mail ale instituției și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra sunt nefuncționale. Din informațiile pe care le avem în acest moment, estimăm că, cel mai probabil, până la finalul săptămânii curente, aplicația e-Terra nu va fi disponibilă”, a transmis instituția.

Citește și: Aplicația de cadastru și carte funciară a ANCPI, afectată de „un incident tehnic major”. Când va fi din nou disponibilă

Cumpărătorii spun că nu își mai pot finaliza tranzacțiile

Pe adresa redacției Digi24.ro au ajuns sesizări din partea unui grup format din aproximativ 270 de persoane din Brașov și din alte județe, care spun că blocajul sistemului informatic al ANCPI le împiedică să finalizeze procedurile necesare cumpărării unei locuințe.

Potrivit acestora, în lipsa funcționării platformei e-Terra nu mai pot fi realizate:

  • intabulări;
  • înscrieri în cartea funciară;
  • eliberări de extrase de carte funciară;
  • procesarea documentațiilor cadastrale;
  • finalizarea dosarelor necesare semnării contractelor de vânzare-cumpărare.

Cei care au transmis sesizarea susțin că mii de persoane care au depus documentațiile în termen riscă să piardă dreptul la TVA redus exclusiv din cauza blocajului sistemului.

Aceștia solicită Parlamentului amânarea termenului de aplicare a noii cote de TVA pentru persoanele care au îndeplinit deja condițiile prevăzute de lege, dar nu își pot finaliza tranzacțiile din motive independente de voința lor.

De ce este atât de important termenul de 31 iulie

Temerea cumpărătorilor este legată de apropierea termenului de 1 august 2026, dată de la care TVA pentru locuințele noi crește de la 9% la 21%. Legea nr. 141/2025 permite persoanelor fizice să achiziționeze o singură locuință cu TVA redus de 9%, dacă sunt îndeplinite mai multe condiții. Printre acestea se numără ca locuința să aibă o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați, o valoare de cel mult 600.000 de lei fără TVA, iar livrarea acesteia să aibă loc până la 31 iulie 2026.

În lipsa finalizării tuturor procedurilor necesare transferului dreptului de proprietate, cumpărătorii se tem că nu vor mai putea beneficia de cota redusă de TVA, deși spun că și-au îndeplinit toate obligațiile aflate în responsabilitatea lor.

PACT susține prelungirea termenului până în 2027

Solicitările cumpărătorilor sunt susținute și de Patronatul Antreprenorilor din Contabilitate, Taxe și Audit din România (PACT), care a cerut Ministerului Finanțelor prelungirea cu un an, până la 31 iulie 2027, a termenului de livrare a locuințelor care pot beneficia de TVA redus de 9%.

Organizația susține că nu solicită introducerea unei facilități fiscale noi și nici extinderea categoriei beneficiarilor, ci doar menținerea efectului regimului tranzitoriu pentru persoanele care au respectat toate condițiile prevăzute de lege.

Potrivit PACT, momentul livrării unei locuințe depinde de numeroși factori care nu sunt controlați de cumpărător, precum finalizarea lucrărilor, recepția construcției, obținerea documentației cadastrale, înscrierea în cartea funciară, racordarea la utilități și formalitățile notariale.

„Aplicarea strictă a termenului de 31 iulie 2026 poate conduce la pierderea cotei reduse de TVA de 9% de către contribuabili care au respectat toate condițiile legale aflate în controlul lor, dar depind de factori tehnici și administrativi exteriori conduitei proprii”, a transmis organizația.

PACT a atras atenția că impactul financiar poate fi semnificativ pentru cumpărători. În cazul unei locuințe cu valoarea maximă eligibilă de 600.000 de lei, exclusiv TVA, taxa este de 54.000 de lei la cota de 9%, dar ajunge la 126.000 de lei la cota de 21%.

Diferența de 72.000 de lei poate influența aprobarea unui credit ipotecar, gradul de îndatorare și chiar posibilitatea finalizării achiziției unei locuințe, susține organizația.

Până în momentul redactării acestui articol, autoritățile nu au anunțat dacă persoanele afectate de blocajul sistemului ANCPI vor beneficia de o derogare sau de prelungirea termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA. 

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