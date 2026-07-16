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Nou atac cibernetic asupra unei platforme publice. MIPE: Aplicația pentru beneficiarii privați nu poate fi accesată

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atac cibernetic avertizare
Foto: Shutterstock
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Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat că aplicația Achiziții Beneficiari Privați, utilizată de beneficiarii privați ai proiectelor finanțate din Politica de Coeziune pentru derularea procedurilor de achiziții, a fost ținta unui incident cibernetic și este, în prezent, indisponibilă. Ministerul precizează că platforma nu este utilizată pentru implementarea proiectelor finanțate prin PNRR.

Potrivit MIPE, imediat după sesizarea incidentului au fost informate instituțiile cu atribuții în domeniul securității cibernetice, iar echipele tehnice ale ministerului colaborează cu autoritățile competente pentru analizarea atacului și repunerea în funcțiune a aplicației. Reprezentanții ministerului spun că vor reveni cu informații pe măsură ce investigațiile avansează.

Incidentul apare în contextul în care autoritățile au avertizat recent asupra intensificării atacurilor cibernetice care vizează instituții publice din România. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis că atât instituțiile, cât și utilizatorii trebuie să pornească de la premisa că pot deveni ținta unor astfel de atacuri și să își consolideze măsurile de protecție.

În ultimele zile, mai multe platforme publice au întâmpinat probleme de funcționare, inclusiv sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), care au generat întârzieri în tranzacțiile imobiliare și solicitări pentru prelungirea termenului privind aplicarea TVA de 9% la locuințe.

MIPE nu a precizat, deocamdată, natura incidentului cibernetic și nici dacă au fost afectate date sau alte sisteme informatice ale ministerului.

Editor : Ana Petrescu

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