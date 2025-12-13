O femeie dată dispărută acum 17 ani din județul Neamț a fost găsită de polițiști. Cum au identificat-o autoritățile

O femeie din judeţul Neamţ, dată dispărută în urmă cu 17 ani de către familie, a fost găsită de către poliţiştii de frontieră din Timişoara. Femeia se stabilise în Italia şi prima dată când a venit în ţară a apărut în aplicaţiile Poliţiei ca persoană căutată.

„O poveste cutremurătoare, dar cu final fericit, a prins contur în preajma sărbătorilor de iarnă. O femeie din Piatra-Neamţ, dată dispărută în urmă cu 17 ani, a fost identificată zilele trecute de poliţiştii de frontieră din Timişoara, în urma unei lungi şi meticuloase activităţi de căutare desfăşurate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Neamţ”, au transmis, sâmbătă, reprezentanţii IPJ Neamţ, potrivit News.ro.

Potrivit acestora, femeia dispăruse în anul 2009, pe când fiica ei avea doar 14 ani. De atunci, poliţiştii au derulat verificări în toată ţara, precum şi în mai multe state din Uniunea Europeană.

Femeia a fost depistată în data de 9 decembrie. Ancheta a stabilit că ea se stabilise în Italia, după plecarea din localitatea de domiciliu, şi prima dată când a intrat în ţară a apărut în aplicaţiile Poliţiei ca persoană urmărită.

„Revederea dintre mamă şi fiică, la mai bine de un deceniu şi jumătate distanţă, rămâne una dintre cele mai emoţionante poveşti ale acestui sfârşit de an – o adevărată minune de Crăciun, posibilă datorită muncii neîntrerupte a poliţiştilor şi speranţei care nu a fost pierdută nicio clipă”, au mai transmis poliţiştii.

