O mașină a luat foc, luni dimineața, pe Bulevardul Unirii din București, aproape de intersecția cu Nerva Traian. Potrivit informațiilor obținute de Digi24, mașina a ars în totalitate. Două autospeciale au intervenit la fața locului.

O mașină a luat foc pe Bulevardul Unirii, aproape de intersecția cu Nerva Traian din Capitală. La fața locului a fost chemată și o ambulanță SMURD, însă nu au fost raportate persoane rănite.

În Piața Unirii din București vor intra în vigoare, de luni, restricţii de circulaţie pentru următoarele şase luni, pentru lucrările de refacere a Planșeului Unirii. Aceste restricții ar putea îngreuna traficul din Capitală.

Polițiștii intervin pentru a dirija traficul, care, luni dimineața, este ușor îngreunat, potrivit reporterului Digi24.

Șoferii au spus că au stat 30 - 40 de minute în trafic și că, de obicei, rutele lor de acasă până la școala copilului sau până la locul de muncă durează chiar și peste o oră.

Cei mai mulți dintre șoferi spun și că va fi incomod pentru ei în această perioadă, dar înțeleg că aceste lucrări la Planșeul Unirii au apărut pentru că era nevoie ca această zonă să fie modernizată și reabilitată.

