Noi restricții de circulație, timp de șase luni, pentru refacerea Planșeului Unirii. Băluţă: Lucrările s-ar putea încheia mai devreme

Lucrări la Planșeul Unirii.
Lucrări la Planșeul Unirii. Foto: Daniel Băluță/ Facebook

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat sâmbătă noi măsuri şi restricţii de circulaţie care vor intra în vigoare de luni pentru următoarele şase luni, pentru lucrările de refacere a Planșeului Unirii. El a adăugat că lucrările sunt atât de avansate, încât trebuie reconfigurat calendarul de lucru şi există şanse ca lucrările să se încheie mai devreme decât a fost stabilit.

„Lucrările de la planşeul Unirii, deşi se anunţau extrem de complexe şi cu risc semnificativ de întârziere în privinţa execuţiei, astăzi sunt atât de avansate încât trebuie să reconfigurăm calendarul de lucru. Pe de o parte, mă bucură nespus acest lucru pentru că, dacă vom reuşi să menţinem acest ritm, sunt şanse mari să încheiem lucrările de punere în siguranţă a centrului Capitalei mai devreme decât a fost stabilit iniţial. Pe de altă parte, însă suntem nevoiţi să ne gândim la graficul de lucru şi modul în care oamenii vor circula în zona şantierului, prin folosirea unei noi rute de circulaţie pentru următoarele şase luni”, a spus Băluţă la o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

El a spus că toţi participanţii la trafic trebuie să folosească rutele alternative stabilite de către specialiştii comisiei tehnice de circulaţie.

„Rutele alternative sunt după cum urmează: dinspre Piaţa Alba Iulia, dreapta, prin faţa magazinului Unirea, apoi, stânga, pe drumul provizoriu spre Parlament. Dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir, înainte, prin faţa magazinului Unirea şi, stânga, pe drumul provizoriu spre Parlament. Dinspre Parlament, dreapta, pe lângă Patriarhie, către restaurantul Horoscop şi tot înainte pe Splaiul Independenţei sau pe Bulevardul Unirii către sectorul 3. În aceste condiţii, vom muta utilajele pe care le-am avut până acum în parc, în zona fântânilor şi vom continua în acelaşi ritm alert munca pe care o derulăm de aproape patru luni”, a precizat Băluţă.

El a spus că, până acum, constructorii au lucrat la trei din cele patru etape ale proiectului.

„Astăzi, avem deja executaţi 161 de piloni foraţi, din totalul de 254 de astfel de coloane de beton, pe care se va sprijini noul planşeu şi care vor deveni parte integrantă a noii construcţii. În total, muncitori au integrat până acum peste 6.500 tone de armătură în interiorul pilonilor foraţi şi peste 4.000 metri cubi de beton turnat, ceea ce înseamnă că, în scurt timp, vom putea turna şi prima secţiune a noului planşeu”, a adăugat Băluţă.

Edilul a mai spus că noile trasee vor intra în vigoare luni dimineaţă, menţionând că publicul va fi informat de aceste modificări pe canalele social-media, televiziuni, radiouri şi prin spoturile pregătite.

Brigada Rutieră a Capitalei a anunţat vineri seara că, începând cu data de 6 octombrie, ora 6:00, Primăria Sectorului 4 va proceda la instituirea restricţiilor temporare de circulaţie necesare reabilitării şi consolidării planşeului de acoperire a râului Dâmboviţa din Piaţa Unirii.

Astfel, va fi restricţionată circulaţia vehiculelor pe zona traversului adiacent Fântânii Centrale din Piaţa Unirii, pe bulevardul Unirii dinspre bulevardul Mircea Vodă către Piaţa Constituţiei, se arată într-un comunicat de presă.

În acest context, Brigada Rutieră le recomandă şoferilor să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă, să circule cu atenţie sporită şi să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţiştilor rutieri.

