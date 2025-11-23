O simplă călătorie cu trenul s-a transformat într-o experiență traumatizantă pentru o tânără de 24 de ani, care a ajuns la destinație cu multiple mușcături pe mâini, picioare și pe alte zone ale corpului, după ce a petrecut noaptea într-un vagon de cușetă. Incidentul a avut loc joi seara, pe ruta București-Sighet.

Tânăra de 24 de ani a călătorit la cușetă, iar pe bilet a plătit 190 de lei, însă la destinație s-a trezit cu pielea iritată și plină de mușcături de ploșnițe. Potrivit familiei, rănile au supurat și au provocat o reacție alergică puternică, motiv pentru care aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale la spital. Mama tinerei, revoltată de cele întâmplate, a depus plângere la CFR Călători și a făcut publice imaginile, solicitând explicații și măsuri urgente.

Ruta pe care s-a produs incidentul a mai fost criticată în trecut de călători din cauza condițiilor precare și a întârzierilor frecvente. De multe ori, trenul parcurge peste 600 de kilometri în aproximativ 12 ore, transformând călătoria într-un test de răbdare.

Situația ridică din nou semne de întrebare privind starea vagoanelor de pe liniile lungi și măsurile de igienizare aplicate de companie. Reprezentanții CFR Călători nu au transmis deocamdată un punct de vedere oficial referitor la acest caz.

Incidentul apare în contextul în care CFR Călători a anunțat recent majorări de tarife. Începând din 14 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor, prețurile biletelor vor crește în conformitate cu rata inflației.

Editor : M.I.