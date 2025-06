Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2025. Ce alimente sunt interzise și când sunt zile cu dezlegare la pește

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cunoscut și sub denumirea de „Postul Sânpetrului”, este unul dintre cele patru mari posturi din calendarul ortodox și are o durată variabilă, stabilită anual în funcție de data Paștelui. Deși este considerat un post mai puțin aspru decât cel al Învierii sau al Nașterii Domnului, perioada presupune renunțarea la carne, lactate și ouă, dar urmează o rânduială care permite, în anumite zile, dezlegare la pește, untdelemn și vin, potrivit calendarului bisericesc.

În 2025, Postul Sânpetrului începe luni, 16 iunie, imediat după Duminica Tuturor Sfinților, și se încheie sâmbătă, 28 iunie, în ajunul sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Postul lunii iunie dedicat Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este una dintre cele patru perioade de post rânduite de biserica ortodoxă, remarcându-se prin durata variabilă și semnificația spirituală profundă. Este un timp de rugăciune, cumpătare și reflecție, menit să pregătească sufletește credincioșii pentru sărbătoarea din 29 iunie, când sunt prăznuiți Sfinții Apostoli Petru și Pavel, două figuri centrale ale creștinismului timpuriu.

Cunoscut și sub numele de „Postul de vară”, pentru că are loc în sezonul cald, acest post nu are o durată fixă. În fiecare an, începutul său este determinat de data sărbătorii Pogorârii Duhului Sfânt (Rusaliile), celebrată la 50 de zile după Paști, și începe întotdeauna în lunea de după Duminica Tuturor Sfinților.

Deși este considerat un post mai ușor decât cel al Paștelui sau al Crăciunului, credincioșii sunt chemați la o viață de cumpătare, rugăciune și fapte bune. Mai presus de restricțiile alimentare, postul Sfinților Apostoli este un timp de reflecție și apropiere de Dumnezeu. Credincioșii sunt îndemnați să își analizeze viața, să se elibereze de păcate prin spovedanie și să își întărească relația cu credința.

Zile cu dezlegare la pește în postul Sfinților Petru și Pavel

Luni, 16 iunie: Începutul Postului Sfinților Petru și Pavel, Sfântul Ier. Martir Neofit Cretanul; Sfântul Tihon - Dezlegare la pește;

Marți, 17 iunie: Sfinții Mucenici Manuil, Savel și Ismail - Dezlegare la ulei și vin;

Joi, 19 iunie: Sfântul Apostol Iuda - Dezlegare la ulei și vin;

Duminică, 22 iunie: Sfantul Grigorie Dascalul, Sfantul Mucenic Eusebie – Dezlegare la pește;

Marți, 24 iunie: Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul- Dezlegare la pește;

Joi, 26 iunie: Sfântul Cuvios David din Tesalonic - Dezlegare la ulei și vin;

Sâmbătă, 28 iunie: Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici Chir și Ioan - Dezlegare la pește.

Ce nu ai voie să faci în timpul postului

Pe întreaga durată a postului Sfinților Petru și Pavel, conform rânduielilor liturgice ale bisericii, nu se săvârșesc slujbe de cununie, botez sau alte evenimente festive.

Întreaga perioadă de post implică o disciplină spirituală, prin evitarea păcatelor, a gândurilor rele, a judecării semenilor și a altor comportamente care slăbesc relația omului cu Dumnezeu. Scopul esențial rămâne curățirea sufletului și pregătirea duhovnicească pentru marea sărbătoare a celor doi apostoli, modele de mărturisire și jertfă în slujba Evangheliei.

Alimentația din această perioadă se bazează pe produse vegetale, fiind interzise carnea, lactatele și ouăle. Totuși, în anumite zile stabilite de biserică, este permis consumul de pește, vin și ulei, ca o formă de alinare și sprijin pentru cei care postesc.

Zilele de miercuri și vineri sunt considerate cele mai riguroase deoarece, dacă nu există o dezlegare specială, se evită inclusiv consumul de untdelemn și vin.

Postul se încheie pe 28 iunie, urmând ca pe 29 iunie să fie prăznuiți Sfinții Petru și Pavel, doi dintre cei mai importanți misionari ai creștinismului timpuriu. Apostolii sunt modele de credință, dăruire și jertfă pentru întreaga lume creștină.

