Prim-ministrul României, Iie Bolojan, a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, despre inundațiile devastatoare din județele Neamț și Suceava, care s-au soldat cu victime. Premierul și-a exprimat compasiunea față de cei afectați și a dat asigurări că vor primi sprijin de la Guvernul României.

„Din prima clipă de când a apărut acest fenomen meteo și până astăzi și în continuare, echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență, toate forțele pe care le avem disponibile în zona Moldovei, Ministerul de Interne, împreună cu serviciile județene, cu autoritățile locale, intervenim, am salvat oameni, am trecut acum la verificarea zonei, la curățarea căilor de comunicații și în zilele următoare, după ce vor fi făcute evaluările acestor pagube, așa cum am făcut și în alte dăți, vom asigura sprijinul financiar necesar atât pentru refacerea infrastructurii, dar și pentru cei care au avut case afectate sau au avut de suferit”.

Prim-ministrul a menționat că Raed Arafat este în drum spre cele două județe pentru a verifica la fața locului intervenția salvatorilor și a acorda tot sprijinul necesar pentru ca efectele inundațiilor să fie diminuate cât mai repede posibil.

Peste 470 de gospodării din judeţele Neamţ şi Suceava au fost afectate în ultima perioadă de inundaţiile produse în zonă, 205 persoane fiind salvate din locuinţele afectate de viituri, a anunţat, luni, IGSU. În oraşul Broşteni - localitatea Neagra (Suceava), trei persoane (un bărbat şi două femei) au fost surprinse de viitură, fiind extrase şi declarate decedate. De asemenea, 205 persoane au fost salvate din locuinţele afectate de viituri, 120 pe cale aeriană şi 85 pe cale terestră.

