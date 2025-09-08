Live TV

Prenume care se sărbătoresc de Sfânta Maria Mică. Mesajul pe care preotul ne îndeamnă să-l transmitem de Nașterea Maicii Domnului

Ce nume se sărbătoresc de Sfânta Maria. Foto Getty Images
Ce nume se sărbătoresc de Sfânta Maria. Foto Getty Images
Cui trebuie să îi spui „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică Se serbează numele Marius de Sfânta Maria?

Pe 8 septembrie, românii sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută popular drept Sfânta Maria Mică. Peste 2,2 milioane de persoane își celebrează onomastica, purtând prenume inspirate de Maria sau derivate din numele Maicii Domnului.

Maria este unul dintre cele mai răspândite și îndrăgite prenume din lume, cu o puternică încărcătură religioasă și simbolică. În tradiția creștin-ortodoxă, numele simbolizează credință, blândețe și protecție, fiind strâns asociat cu Fecioara Maria, ocrotitoarea oamenilor și mijlocitoarea rugăciunilor.

Cui trebuie să îi spui „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică

Cu ocazia praznicului de Sfânta Maria Mică, pe 8 septembrie, își serbează onomastica și persoanele care poartă următoarele prenume:

  • Marin/Marina;
  • Mărin, Marinică;
  • Marcica/Mioara;
  • Mărioara/Marieta;
  • Măruța/Măriuța/Marița;
  • Marinela/Marilena;
  • Marinel, Mario;
  • Mari/Meri;
  • Mia/Maia/Mara.

Se serbează numele Marius de Sfânta Maria?

“Sărbătoarea de Sfânta Maria este motiv binecuvântat de fericire pentru întreaga ortodoxie, așa că nu excludem pe nimeni de la prăznuire. Fecioara Maria este a noastră, a tuturor. Marius poate fi un derivat din numele Maria și se poate sărbători în această zi importantă.” a explicat pentru Digi24 Părintele Gabriel Cazacu.

Urarea pe care preotul ne încurajează să o transmitem sărbătoriților cu ocazia Nașterii Maicii Domnului

Părintele Cazacu: „Maria este unul dintre cele mai întâlnite nume de origine biblică, așa că Nașterea Maicii Domnului este un moment bun să îi celebrăm pe toți cei sărbătoriți și să le trimitem gânduri sincere. Le spunem la mulți ani tuturor celor pe care îi iubim și le urăm: Bucură-te, Mărie, cea plină de har, că Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu, între femei, și binecuvântat este rodul pântecului tău. La mulți ani de Nașterea Maicii Domnului, de Sfânta Maria Mică".

