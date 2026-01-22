Primarul acuzat de pornografie infantilă va fi plasat în arest la domiciliu. Tribunalul Giurgiu a respins propunerea de arest preventiv

Tribunalul Giurgiu a respins, miercuri, propunerea DIICOT de arestare preventivă a primarului comunei Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, inculpat pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor, după ce a trimis imagini indecente unei fete de 13 ani şi a încerat să îi determine pe părinţii acesteia să îşi retragă declaraţiile. Edilul a fost, în schimb, plasat în arest la domiciliu.

”Respinge, ca fiind neîntemeiată, propunerea de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul Cazacu Silviu Marius, propunere formulată la data de 21.01.2026 de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Giurgiu în dosarul de urmărire penală nr. 106/42/P/2026 şi dispune punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. (...) Aplică măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile, începând de la data de 21.01.2026 şi până la data de 19.02.2026, inclusiv, faţă de inculpatul Cazacu Silviu Marius”, este soluţia instanţei de judecată.

Tribunalul a impus edilului mai multe interdicţii, inclusiv pe aceea de a comunica cu persoana vătămată sau cu membrii de familie ai acesteia, sau cu martorii din dosar.

Silviu Marius Cazacu fusese reţinut, marţi, în dosarul în care este inculpat pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor.

În perioada august-septembrie 2025, primarul din comuna Izvoarele, Silviu Marius Cazacu ar fi solicitat, în cadrul unei conversaţii on-line, unei fete de 13 ani să producă şi să-i transmită, prin intermediul reţelei Snapchat, imagini în ipostaze sexuale explicite şi a trimis fetei un material pornografic.

De asemenea, în luna ianuarie 2026, acesta, împreună cu o altă persoană, edilul ar fi încercat să determine, prin corupere, pe părinţii minorei să nu sesizeze organele de urmărire penală/instanţa civilă, să îşi retragă/să nu dea declaraţii într-o cauză penală/civilă, oferindu-le acestora în schimb un teren agricol.

Edilul a recunoscut că a trimis imagini indecente, susţinând, înainte de a fi reţinut, că nu a ştiut că le trimite unei fete de 13 ani. Silviu Marius Cazacu este căsătorit şi tatăl unui băiat şi s-a suspendat din funcţiile politice pe are le deţinea în PNL, anunţând că rămâne în funcţia de primar.

