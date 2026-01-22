Live TV

Primarul acuzat de pornografie infantilă va fi plasat în arest la domiciliu. Tribunalul Giurgiu a respins propunerea de arest preventiv

Data publicării:
primar pnl giurgiu Silviu Cazacu
Primarul comunei Izvoarele, județul Giurgiu. Foto: captură video Digi24

Tribunalul Giurgiu a respins, miercuri, propunerea DIICOT de arestare preventivă a primarului comunei Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, inculpat pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor, după ce a trimis imagini indecente unei fete de 13 ani şi a încerat să îi determine pe părinţii acesteia să îşi retragă declaraţiile. Edilul a fost, în schimb, plasat în arest la domiciliu. 

”Respinge, ca fiind neîntemeiată, propunerea de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul Cazacu Silviu Marius, propunere formulată la data de 21.01.2026 de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Giurgiu în dosarul de urmărire penală nr. 106/42/P/2026 şi dispune punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. (...) Aplică măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile, începând de la data de 21.01.2026 şi până la data de 19.02.2026, inclusiv, faţă de inculpatul Cazacu Silviu Marius”, este soluţia instanţei de judecată. 

Tribunalul a impus edilului mai multe interdicţii, inclusiv pe aceea de a comunica cu persoana vătămată sau cu membrii de familie ai acesteia, sau cu martorii din dosar. 

Silviu Marius Cazacu fusese reţinut, marţi, în dosarul în care este inculpat pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor. 

În perioada august-septembrie 2025, primarul din comuna Izvoarele, Silviu Marius Cazacu  ar fi solicitat, în cadrul unei conversaţii on-line, unei fete  de 13 ani să producă şi să-i transmită, prin intermediul reţelei Snapchat, imagini în ipostaze sexuale explicite şi a trimis fetei un material pornografic. 

De asemenea, în luna ianuarie 2026, acesta, împreună cu o altă persoană, edilul ar fi încercat să determine, prin corupere, pe părinţii minorei să nu sesizeze organele de urmărire penală/instanţa civilă, să îşi retragă/să nu dea declaraţii într-o cauză penală/civilă, oferindu-le acestora în schimb un teren agricol. 

Edilul a recunoscut că a trimis imagini indecente, susţinând, înainte de a fi reţinut, că nu a ştiut că le trimite unei fete de 13 ani. Silviu Marius Cazacu este căsătorit şi tatăl unui băiat şi s-a suspendat din funcţiile politice pe are le deţinea în PNL, anunţând că rămâne în funcţia de primar. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Maria Zaharova
2
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
3
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii...
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla diicot de la intrarea in sediu
CCR declară neconstituțională încetarea activității polițiștilor judiciari după retragerea avizului șefului DIICOT
primar pnl giurgiu Silviu Cazacu
Primarul din Giurgiu, reținut pentru pornografie infantilă. El a încercat să cumpere tăcerea părinților cu un teren agricol
primar pnl giurgiu Silviu Cazacu
Percheziții la primarul din Giurgiu, acuzat de pornografie infantilă. Edilul ar fi trimis poze indecente unei fete de 13 ani
alexandru muraru
Reacția PNL Iași după refuzul primarilor PSD de a participa la o întâlnire cu Ilie Bolojan: Retorică populistă, mincinoasă şi panicardă
firma psd de la intrarea in sediu
Primarii PSD din Iași refuză întâlnirea cu Ilie Bolojan: Nu vrem să legitimăm austeritatea
Recomandările redacţiei
dolari sua ue uniunea europeana
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50%...
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
Supremația SUA în viziunea lui Trump. Fixația privind Groenlanda, un...
photo-collage.png (29)
Oana Țoiu: Legea intrată în vigoare în Ucraina nu vizează nicio...
trump rutte
Trump anunță un cadru de acord privind Groenlanda după discuții cu...
Ultimele știri
Marius Voineag, procuror-şef DNA: Am avut dosare de anvergură în aceşti trei ani de zile
Șeful DNA, despre acuzațiile referitoare la justiție și o posibilă bătălie pe funcții: „Nu prea cred în coincidenţe”
Trump anunță că Putin a acceptat invitația în „Consiliul pentru Pace”. Kremlinul invocă fondurile ruse înghețate în SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Motivul pentru care soția lui Brooklyn Beckham a plâns în ziua nunții. Un invitat face dezvăluiri incendiare
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Faza care nu s-a văzut la TV în Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. De ce i-a certat Istvan Kovacs pe...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Zona din Bucureşti în care s-au vândut cele mai multe apartamente în 2025. Un sfert din totalul înregistrat...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
Grindeanu anunță că a făcut rost de bani pentru creșterea pensiilor. „Sunt 3.000.000.000lei”. Cum îi împarte?”
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Decizia luată de Mădălina Ghenea după dezamăgirile în dragoste. „Posibilitățile de a o termina definitiv cu...