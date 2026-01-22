Live TV

Marius Voineag, procuror-şef DNA: Am avut dosare de anvergură în aceşti trei ani de zile

RAPORT DE ACTIVITATE DNA
Procurorul general al DNA, Marius Voineag, susţine că instituţia pe care o conduce a încercat să facă dosare care să nu suporte critici privind acuzaţiile formulate, fără să forţeze lucrurile şi să facă „acte de pompierism”. El a precizat că au fost multe dosare de anvergură în ultimii trei ani la DNA.

Întrebat, miercuri seară, la Antena 3, dacă DNA a greşit că nu a arătat opiniei publice cazurile mari de corupţie la care se lucrează, procurorul-şef Marius Voineag a precizat că a urmărit din start să existe „dosare de calitate”, iar DNA să facă „lucruri de conţinut”.

„Eu nu cred că am greşit. Am spus-o de la bun început că trebuie să facem lucruri de conţinut. Am făcut tot ce a ţinut de noi să creştem capacităţile noastre instituţionale în aşa fel încât să putem livra dosare de calitate. Şi am avut dosare de anvergură în aceşti trei ani de zile, fie că vorbim de dosarul cu privire la Portul Constanţa, fie că vorbim de dosarul prim-vicepreşedintelui de partid, Iulian Dumitrescu, mite de un anumit cuantum, vorbim de Buzatu, vorbim de fostul ministru Cuc, mai de curând. Sunt foarte multe dosare, generalul Zisu, dosarul generalului Ioniţă de la Spitalul Militar. Am încercat să facem dosare care să nu suporte critici cu privire la acuzaţiile pe care le formulăm în public”, a afirmat procurorul-şef al DNA, Marius Voineag.

El a spus că DNA nu a dorit să aibă un risc reputaţional, dar că în acelaşi timp instituţia este atentă la critici.

„Mereu suntem atenţi la critici, mai ales din partea jurnaliştilor, ne-am dori foarte mult ca aceste critici să fie argumentate. Am încercat să comunicăm cât se poate de clar, dar nefăcând din asta acte de pompierism, adică să încercăm să maximizăm lucrurile acolo unde nu sunt. Am avut o decenţă în discurs public şi pe care mi-am dorit să o menţinem, pentru că el are un efect de bumerang. Atunci când tu împingi şi forţezi lucrurilor pe comunicare publică, creşti nişte aşteptări la un nivel la care de foarte multe ori nu le poţi atinge”, a adăugat Marius Voineag.

 

